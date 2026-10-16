Jorge Campos cumple 60 años y el mundo del futbol reacciona al cumpleaños de El Inmortal

Sus trajes de portero lo volvieron imperdible a la vista; sus lances lo convirtieron en quizás el portero más espectalular; su forma de ir a la ofensivo lo hicieron único pero su carisma lo convirtió en EL INMORTAL JORGE CAMPOS, quien este 15 de octubre ha llegado a los 60 años de edad, recibiendo cualquier cantidad de felicitaciones, incluyendo su casa Azteca Deportes y la propia FIFA junto al presidente Gianni Infantino.

Te podría interesar: Jorge Campos recibe enorme felicitación presidencial

Jorge Campos es de esas personalidades tan auténticas y únicas que ha dado el futbol, que lo convierten no solo en un deporte, sino en un espacio para gozar como siempre lo ha hecho el exarquero que motivó e inspiró a miles de aficionados en México y por el mundo.

Oriundo de Acapulco, Guerrero y orgulloso de sus raíces, es la personalidad mexicana del deporte futbol, con mayor infuencia por el mundo. A Jorge Campos se le abren las puertas de los grandes eventos, de los recintos más importantes y de los estadios históricos, y sí así lo decide entrará con sus chanclas solo porque él así lo quiere y forma parte de su comodidad.

Te podría interesar: Jorge Campos, el arquero que cambió la imagen del futbol mexicano

Iker Casillas, felicita a Jorge Campos: de portero a portero

El campeón del mundo y reconocido como uno de los más grandes en la historia, Iker Casillas, le mandó un mensaje de felicitación a Jorge Campos, con el que refrenda su amistad y cercanía con El Inmortal

¡Casillas felicita a Jorge Campos! 😌👏 Íker le manda saludos y las mejores vibras en su cumpleaños a nuestro querido INMORTAL🎂🥳 https://t.co/9CkvS73b8t — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 15, 2026

Gianni Infantino, se rinde ante Jorge Campos

Infantino, presidente de la FIFA emitió un mensaje reconociendo a Jorge Campos por su calidad pero aún mejor por la energía que transmite, dejándole el mensaje de un próximo encuentro.

El mensaje de Infantino a Jorge Campos

Jorge Campos cumple 60 años 🥳🍰 Su Inmortalidad está de festejo... ÚNICO, IRREPETIBLE y con MÁS COLOR que nadie 🔥⚽ ¡Que sean muchos años más de risas y momentos inolvidables con tu familia, Azteca Deportes! 👏 https://t.co/h5H30rBtuZ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 15, 2026

El inconfundible Jorge Campos. 🤩🇲🇽 #CopaMundialFIFA https://t.co/9L392JzeXI — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) October 15, 2026

Talento, personalidad y grandes actuaciones que quedaron grabadas en la memoria de los aficionados. 💥 El estilo del cumpleañero, Jorge Campos 🤌🏽. . 📽️: jorgearturo2 https://t.co/T5bCvnSLvv — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) October 15, 2026

¡Jared Borgetti felicita a Jorge Campos! 🫂⚽ El goleador de la Selección Mexicana le manda un saludo y abrazo al legendario portero en su cumpleaños 60. Lo describe como uno de los futbolistas aztecas más destacados de la historia. https://t.co/v941fBvA2F — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 15, 2026

¡FELICES 60 AÑOS, INMORTAL JORGE CAMPOS! 🎂🧤 El Azteca Deportes Team se une a la celebración de una leyenda del futbol mexicano, un arquero único que dejó huella dentro y fuera de la cancha con su talento, personalidad y sus icónicos uniformes. 🇲🇽 🔥 ¡Que sean muchos más, Brody! 🎉 👏 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 15, 2026

Luis García, se vuela la barda con la felicitación para Jorge Campos y Martinoli

Luis García, analista de Azteca Deportes y quien fuera compañero suyo en Selección Mexicana y en Pumas, por lo que a lo largo de los años han sido amigos, se conocen perfectamente y han escrito muchas historias juntos en las canchas y en los micrófonos.