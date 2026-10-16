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Jorge Campos cumple 60 años y el mundo del futbol reacciona al cumpleaños de El Inmortal

Jorge Campos está de celebración por sus 60 años; el mundo del deporta ha manifestado su cariño en felicitaciones divulgadas en las redes sociales

Jorge Campos portero cumple 60 años de edad

Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Sus trajes de portero lo volvieron imperdible a la vista; sus lances lo convirtieron en quizás el portero más espectalular; su forma de ir a la ofensivo lo hicieron único pero su carisma lo convirtió en EL INMORTAL JORGE CAMPOS, quien este 15 de octubre ha llegado a los 60 años de edad, recibiendo cualquier cantidad de felicitaciones, incluyendo su casa Azteca Deportes y la propia FIFA junto al presidente Gianni Infantino.

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Jorge Campos es de esas personalidades tan auténticas y únicas que ha dado el futbol, que lo convierten no solo en un deporte, sino en un espacio para gozar como siempre lo ha hecho el exarquero que motivó e inspiró a miles de aficionados en México y por el mundo.

Oriundo de Acapulco, Guerrero y orgulloso de sus raíces, es la personalidad mexicana del deporte futbol, con mayor infuencia por el mundo. A Jorge Campos se le abren las puertas de los grandes eventos, de los recintos más importantes y de los estadios históricos, y sí así lo decide entrará con sus chanclas solo porque él así lo quiere y forma parte de su comodidad.

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Iker Casillas, felicita a Jorge Campos: de portero a portero

El campeón del mundo y reconocido como uno de los más grandes en la historia, Iker Casillas, le mandó un mensaje de felicitación a Jorge Campos, con el que refrenda su amistad y cercanía con El Inmortal

Gianni Infantino, se rinde ante Jorge Campos

Infantino, presidente de la FIFA emitió un mensaje reconociendo a Jorge Campos por su calidad pero aún mejor por la energía que transmite, dejándole el mensaje de un próximo encuentro.

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El mensaje de Infantino a Jorge Campos

Luis García, se vuela la barda con la felicitación para Jorge Campos y Martinoli

Luis García, analista de Azteca Deportes y quien fuera compañero suyo en Selección Mexicana y en Pumas, por lo que a lo largo de los años han sido amigos, se conocen perfectamente y han escrito muchas historias juntos en las canchas y en los micrófonos.

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