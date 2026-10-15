Jorge Campos: El portero que cambió la imagen del futbol mexicano. Su estilo, sus uniformes y su impacto dentro y fuera de la cancha

El nombre de Jorge Campos es sinónimo de estilo, grandeza, moda y felicidad. El hoy analista de TV Azteca Deportes es recordado como uno de los futbolistas mexicanos más grandes de toda la historia y su facilidad de llevar su personalidad al terreno de juego marcó una época en el deporte mundial. Hoy, celebramos el cumpleaños número 60 del famoso 'Brody' dejando en claro que es un personaje al que se tiene que festejar todos los días.

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Canterano de los Pumas de la UNAM, su amor por el cuadro de Universidad Nacional no es un secreto y defendió de gran manera el arco auriazul en las tres diferentes épocas que estuvo. Rápidamente se ganó el cariño de los aficionados, el respeto de sus similares y el fanatismo de los más chicos. Campos no se encerraba en su área, atajaba y se iba al frente, creando una nueva forma de ver el juego de un guardameta.

Sumado a sus 'travesuras' en el terreno de juego, vemos a un tipo que no le importaban las opiniones exteriores y se vestía cómo era su personalidad; irreverente. Los diseños audaces, los colores fosforescentes y las figuras a veces sin un trazo delimitado fueron el 'pan de cada día' en los campos de futbol.

Querido en todos lados

A pesar de ser un ídolo total de los Pumas de la UNAM, el ex arquero también defendió los colores de Cruz Azul, Puebla, Atlante, Tigres, Los Angeles Galaxy y Chicago Fire siendo querido en estos clubes y dejando un grato sabor de boca en cada vestidor. Sus más de 400 partidos jugados a nivel clubes, sus títulos tanto en el futbol mexicano como en la hoy Major League Soccer son una parte pequeña de lo que hoy englobamos como leyenda.

No conforme con ser un estandarte fuera del futbol, todavía se fue por arriba de la media y en 1993 obtuvo la distinción como el tercer mejor portero del mundo según la IFFHS, defensa del año del LA Galaxy en 1996 sin ser su posición natural y 28* mejor portero del mundo del siglo XX.

Hoy vemos a nuestro George Fields en una faceta de periodista con TV Azteca Deportes, sus emblemáticas chanclas en cada transmisión y sus lentes que le da un toque al outfit de cada Viernes Botanero, sin embargo, se sabía en el Estado de Guerrero hace 60 años que alguien especial estaba naciendo.