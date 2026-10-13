Fue CAPITÁN de Rayados de Monterrey, pero ahora cría ganado

José María Basanta fue un referente de los Rayados de Monterrey entre el 2008 y 2019 en varias etapas conquistando tres títulos de la Liga MX, dos Copas MX y cuatro Concachampions e incluso siendo convocado para disputar la Copa Mundial de la FIFA de Brasil 2014 en donde llegó hasta la Final con la Selección de Argentina, pero tras su retiro de las canchas ha tomado un camino alejado del futbol como ganadero.

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De ser capitán de Rayados a criar ganado en Argentina

A diferencia de muchos jugadores que buscan seguir ligados al futbol tras su retiro de las canchas, Basanta, quien colgó los botines en el verano del 2020 optó por otro camino poco convencional y se retiró para dedicarse a la cría del ganado bovino, además de fundar un centro de pádel.

Basanta ha enfocado su atención en la cría del ganado Bonsmara, una raza de bovino que se caracteriza por su rendimiento en la producción de campo.

Sin embargo, el exdefensa no está del todo alejado del deporte ya que cambió el futbol por el pádel, disciplina que practica en un centro de entrenamiento que él mismo fundo.

Además de los Rayados de Monterrey, Basanta también militó en Estudiantes de La Plata, Olimpo de Bahía Blanca y la Fiorentina y fue seleccionado nacional por Argentina en 12 ocasiones, siendo convocado para disputar el Mundial de Brasil 2014 en donde tuvo actividad en los partidos de Octavos de Final contra Suiza y Cuartos de Final ante Bélgica, quedándose muy cerca de ganar la Copa Mundial de la FIFA que terminó perdiendo en la Final ante Alemania.

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