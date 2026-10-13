Chiquete Orozco rompe el silencio tras sus errores ante Pumas y manda un mensaje a Cruz Azul

Jesús Orozco Chiquete reconoció sus errores en el empate 3-3 entre Cruz Azul y Pumas y asumió públicamente la responsabilidad por su actuación. El defensor utilizó sus redes sociales para dirigirse a la afición cementera después de una noche en la que estuvo involucrado en dos goles universitarios y desperdició una oportunidad para darle la victoria a su equipo.

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El mensaje llegó después del encuentro de la Jornada 11 del Apertura 2026, disputado en Ciudad Universitaria. Aunque La Máquina consiguió recuperarse de una desventaja de dos anotaciones durante el segundo tiempo, el resultado dejó cuestionamientos sobre su funcionamiento defensivo.

Chiquete reconoció que jugar para Cruz Azul implica responder incluso cuando el rendimiento individual está lejos de lo esperado. Por otra parte también aseguró que su compromiso deberá demostrarse con mejores actuaciones, no únicamente mediante declaraciones.

Así como cuando ganamos y las cosas salen bien, también hay que dar la cara cuando el juego no es el mejor. Estamos en un club tan grande como @CruzAzul, donde la exigencia es siempre competir y pelear por ganar. Las palabras deben respaldarse en la cancha. No queda más que asumir la responsabilidad, trabajar y demostrarlo en los próximos partidos. Esto no se acaba aquí; toca hacer las cosas muy bien, con compromiso, entrega y responsabilidad. — Jesús Chiquete (@el_chiquete4) October 12, 2026

¿Cuáles fueron los errores de Chiquete Orozco ante Pumas?

El primer señalamiento ocurrió durante la anotación de Juninho, cuando el defensor no consiguió cerrar adecuadamente el espacio que aprovechó el atacante universitario.

La equivocación más evidente llegó al minuto 49. Orozco perdió el control del balón ante Robert Morales, quien aprovechó la recuperación para superar a Kevin Mier y colocar el marcador 3-1.

Cruz Azul reaccionó con los goles de Andrés Montaño y Christian Ebere, después de que Agustín Palavecino había marcado anteriormente para los cementeros.

Sin embargo, Chiquete tuvo otra oportunidad de cabiar su historia. Al minuto 88 recibió un balón dentro del área, pero su definición terminó fuera de la portería, cuando el encuentro ya estaba empatado.

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¿Qué dijo Chiquete Orozco y cuándo volverá a jugar Cruz Azul?

A través de su cuenta de X, el futbolista reconoció que debe responder ante la afición tanto en las victorias como en los partidos complicados.

También dejó claro que "las palabras necesitan respaldarse con actuaciones dentro del campo" y se comprometió a trabajar para corregir sus equivocaciones.

El siguiente compromiso de Cruz Azul será contra FC Juárez, después de quedar con 17 puntos y ocupar la séptima posición de la clasificación.