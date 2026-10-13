Antonela Roccuzzo, modelo fitness y esposa de Messi: “El ejercicio, la nutrición y la salud mental se complementan”

Mientras muchos recuerdan frases célebres de Lionel Messi, su esposa también comparte reflexiones sobre los hábitos que forman parte de su vida cotidiana. Antonela Roccuzzo combina su trabajo en el mundo de la moda con el entrenamiento físico y una alimentación cuidada. “El ejercicio, la nutrición y la salud mental se complementan”, revela.

Así como en la actualidad hubo una polémica en torno a Messi en el Barcelona, su esposa y madre de sus hijos siempre se mantuvo alejada de los conflictos y se centró en el fitness, la indumentaria, los emprendimientos y el modelaje. En ese marco, dice que es importante cuidar el cuerpo y la mente. Su filosofía es que el bienestar requiere equilibrio.

|Foto: IG @antonelaroccuzzo.

Todo es un equilibrio para Antonela Roccuzzo

En una entrevista con la revista Elle, Antonela explicó cómo organiza la alimentación en su hogar y qué lugar ocupa dentro de su estilo de vida. “Mi esposo siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No tomamos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico”, contó.

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La modelo también destacó la relación entre distintos hábitos para cuidar la salud. “Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vida”, afirmó.

|Foto: IG @antonelaroccuzzo.

Cómo es la rutina de fitness de Antonela Roccuzzo

Antonela entrena en el gimnasio Laboratorio de Glúteos, en Miami, donde realiza ejercicios con máquinas y trabaja especialmente la fuerza. Lleva dos años asistiendo al centro, dedicado al entrenamiento femenino con el entrenador Bret Contreras.

A esa rutina le sumó clases de FitJump dos veces por semana, una modalidad que utiliza mini trampolines para trabajar diferentes grupos musculares mediante saltos. También incorporó el levantamiento de pesas.

El plan que la esposa de Messi diseñó para conservar su vida fitness

Aunque desde pequeña tuvo afinidad por la actividad física, Antonela desarrolló en los últimos años un plan más estructurado que combina entrenamiento de fuerza, nutrición y recuperación. La constancia le permite mantener un hábito.

Su vínculo con el fitness también acompaña su trabajo como modelo y embajadora de marcas internacionales. Entre la moda y el entrenamiento, Roccuzzo sostiene una rutina en la que el cuidado personal ocupa un lugar central.

