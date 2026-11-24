Mientras el futbol internacional sigue dejando noticias increíbles, el Real Madrid y el PSV Eindhoven se enfrentan por la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Kylian Mbappé aparece entre los titulares previstos para el encuentro de este martes 24 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu.

Así como una de las máximas joyas del Real Madrid renueva contrato hasta 2032, el delantero francés también atraviesa un momento extraordinario en la competición europea. Con cuatro goles en sus primeras cuatro presentaciones de esta edición, buscará ampliar su registro ante un rival neerlandés que necesita sumar para mejorar su posición en la clasificación.

kylian-mbappe-frase-motivadora-humildad-futbol.jpg (Instagram: Kylian Mbappé)

Las alineaciones previstas para Real Madrid vs PSV por la UEFA Champions League

El partido comenzará a las 14:00 horas del centro de México, equivalentes a las 21:00 de España. José Mourinho contará con Mbappé desde el arranque, acompañado por Vinícius Júnior y Jude Bellingham en el frente ofensivo.

Alineación prevista del Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen y Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva y Arda Güler; Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

Alineación prevista del PSV: Matěj Kovář; Sergiño Dest, Lutsharel Geertruida, Armando Obispo y Filip Kostić; Kodai Sano, Sven Mijnans y Paul Wanner; Ivan Perišić, Ruben van Bommel y Guus Til.

Arda Güler y Mbappé Arda Güler y Mbappé en el Real Madrid (REUTERS)

El Real Madrid llega 2º con 12 puntos y 4 victorias en sus primeras presentaciones. El PSV, por su parte, ocupa el puesto 24 con 4 unidades. El equipo neerlandés tendrá varias bajas por lesión.

Las estadísticas espectaculares de Kylian Mbappé de cara a este juego

El francés suma 74 goles en 102 partidos de Champions League: 6 con Mónaco, 42 con PSG y 26 con Real Madrid. Si convierte ante PSV, alcanzará los 75 tantos con 27 años y 339 días, una marca que lo dejaría como el segundo futbolista más joven en llegar a esa cifra, detrás de Lionel Messi.

Real Madrid Mbappé (Reuters)

Además, Mbappé acumula 6 partidos consecutivos marcando en la competición, igualando el registro histórico de un futbolista francés que comparte con Ousmane Dembélé.

En esta edición de la UCL, Mbappé ya convirtió 4 goles y repartió 1 asistencia en 358 minutos. Si mantiene su eficacia, tendrá otra oportunidad de ampliar sus números y acercarse a una marca histórica en el máximo torneo europeo.