Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Juegos GRATIS que transmitirá TV Azteca de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Sigue las acciones en vivo y gratis de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX por la señal de TV Azteca

Estadio Banorte, Cruz Azul

Escrito por: Sebastian Cortés

Lass acciones de la Jornada 12 del Apertura 2026 las podrás vivir en vivo y gratis por la señal de TV Azteca. En el ya tradicional Viernes Botanero, desde la cancha del Estadio Banorte, el juego estelar que podrás disfrutar por Azteca Deportes será el choque entre Atlante vs Pumas.

Te puede interesar: Atlante vs Pumas EN VIVO | ver GRATIS partido de la Jornada 12 por TV Azteca: transmisión en línea de Liga MX Torneo Apertura 2026

Sigue gratis y en directo este emocionante partido por la pantalla de Azteca 7, así como en el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

¿Cómo llegan Atlante y Pumas a la Jornada 12?

Los Potros de Hierro del Atlante se presentan a esta fecha tras un duro tropiezo. En la jornada anterior cayeron 2-0 ante Querétaro en el Estadio Corregidora. Los dirigidos por Miguel Herrera marchan en la posición 16 de la tabla general con 11 puntos, por lo que este enfrentamiento ante la UNAM resulta vital para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Por su parte, el conjunto universitario llega tras un vibrante empate 3-3 ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria. Los pupilos tomaron una ventaja tempranera de 2-0; sin embargo, tras la expulsión de César 'Chino' Huerta (quien causará baja por suspensión para este encuentro), La Máquina reaccionó y selló la igualada. Pumas se ubica en el lugar 12 con 13 unidades.

Te puede interesar: OFICIAL: Equipo HISTÓRICO de Guadalajara se queda sin entrenador

Atlante vs Pumas: Fecha y horario del partido de Liga BBVA MX

El compromiso entre azulgranas y auriazules forma parte de la cartelera del Viernes Botanero de este 16 de octubre:

  • Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026
  • Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión de TV: Azteca 7
  • Streaming digital: Sitio web y app oficial de Azteca Deportes

Para este duelo en la capital, la directiva del Atlante fijó el precio de los boletos a partir de los 200 pesos, anticipando una gran entrada al tratarse de dos aficiones de enorme arraigo y tradición.

Te puede interesar: OFICIAL: América sufre SENSIBLE baja de su delantero estrella en pleno Apertura 2026

Tags relacionados
Atlante Pumas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

2:40 p. m.
15 OCT
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
15 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
15 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

2:40 p. m.
16 OCT
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
16 OCT
ATLANTE VS PUMAS LIVE PREVIO.png

LIVE PREVIO Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

7:55 p. m.
16 OCT
ATLANTE VS PUMA.png

Atlante vs Pumas | Jornada 12 Liga BBVA MX, Apertura 2026

8:48 p. m.
16 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 OCT
MINEIRO VS CORITIBA FECHA.png

Brasileirao| ⁠Mineiro vs Coritiba

3:55 p. m.
17 OCT
São Paulo vs Vasco da Gama FECHA.png

Brasileirao| ⁠São Paulo vs Vasco da Gama

6:01 p. m.
17 OCT
BORREGOS CEM VS LINCES UVM FECHA.png

ONEFA|Borregos CEM vs Linces UVM

7:55 p. m.
17 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs Rubén Lezama

11:01 p. m.
17 OCT
Fluminense vs Santos FECHA.png

Brasileirao| ⁠⁠Fluminense vs Santos

12:55 p. m.
18 OCT
Bahía vs Flamengo FECHA.png

Brasileirao| ⁠Bahía vs Flamengo

3:25 p. m.
18 OCT