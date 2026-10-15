Juegos GRATIS que transmitirá TV Azteca de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Lass acciones de la Jornada 12 del Apertura 2026 las podrás vivir en vivo y gratis por la señal de TV Azteca. En el ya tradicional Viernes Botanero, desde la cancha del Estadio Banorte, el juego estelar que podrás disfrutar por Azteca Deportes será el choque entre Atlante vs Pumas.

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Sigue gratis y en directo este emocionante partido por la pantalla de Azteca 7, así como en el sitio web y la app oficial de Azteca Deportes.

¿Cómo llegan Atlante y Pumas a la Jornada 12?

Los Potros de Hierro del Atlante se presentan a esta fecha tras un duro tropiezo. En la jornada anterior cayeron 2-0 ante Querétaro en el Estadio Corregidora. Los dirigidos por Miguel Herrera marchan en la posición 16 de la tabla general con 11 puntos, por lo que este enfrentamiento ante la UNAM resulta vital para mantener vivas sus aspiraciones en el torneo.

Por su parte, el conjunto universitario llega tras un vibrante empate 3-3 ante Cruz Azul en Ciudad Universitaria. Los pupilos tomaron una ventaja tempranera de 2-0; sin embargo, tras la expulsión de César 'Chino' Huerta (quien causará baja por suspensión para este encuentro), La Máquina reaccionó y selló la igualada. Pumas se ubica en el lugar 12 con 13 unidades.

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César Huerta se perderá el partido de este viernes en contra del Atlante en el Estadio Banorte y es inevitable preguntarnos si el club universitario resentirá su ausencia en este vital partido, donde Pumas va a ir por los 3 puntos 🔥🐾 #ViernesInmortal 📅 ⁣⁣⁣Viernes 16 de octubre 🕚 8:50 PM⁣⁣ 📺 Azteca 7 y TV Azteca Deportes Network 💻 https://t.co/Tg0g9G7MzC⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣ 📱 APP Azteca Deportes y APP TV Azteca — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 14, 2026

Atlante vs Pumas: Fecha y horario del partido de Liga BBVA MX

El compromiso entre azulgranas y auriazules forma parte de la cartelera del Viernes Botanero de este 16 de octubre:



Fecha: Viernes 16 de octubre de 2026

Viernes 16 de octubre de 2026 Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

21:00 horas (tiempo del centro de México) Sede: Estadio Banorte

Estadio Banorte Transmisión de TV: Azteca 7

Azteca 7 Streaming digital: Sitio web y app oficial de Azteca Deportes

Para este duelo en la capital, la directiva del Atlante fijó el precio de los boletos a partir de los 200 pesos, anticipando una gran entrada al tratarse de dos aficiones de enorme arraigo y tradición.

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