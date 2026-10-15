OFICIAL: Equipo HISTÓRICO de Guadalajara se queda sin entrenador

La directiva de Charros de Jalisco anunció este miércoles 14 de octubre que Benjamín Gil deja el cargo de mánager del equipo para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), concluyendo su etapa al frente de la novena en el circuito veraniego tras un acuerdo mutuo entre ambas partes.

A través de un comunicado oficial, la organización jalisciense confirmó la salida:

"Charros de Jalisco informa que Benjamín Gil no regresará al equipo como manager para la Temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol Banorte (LMB) de mutuo acuerdo entre ambas partes. Gil Aguilar dirigió a Charros de Jalisco durante las campañas 2024, 2025 y 2026 y logró clasificar al club a postemporada en dos de las tres ediciones, siendo la del 2025 la más exitosa, pues Charros llegó hasta la Serie del Rey, instancia en la que cayó ante Diablos Rojos del México".

Durante su gestión de tres campañas de verano en Guadalajara, el estratega tijuanense acumuló una marca global de 130 victorias y 147 derrotas en temporada regular. En la edición 2026, el conjunto jalisciense concluyó su participación tras caer frente a los Toros de Tijuana en la Serie de Zona.

"Como manejador albiazul, 'El Matador' tuvo récord de 130 juegos ganados y 147 descalabros. Charros de Jalisco agradece a Benjamín Gil su esfuerzo y dedicación mostrados en el lapso que estuvo al frente del equipo en nuestra participación en la Liga Mexicana de Beisbol".

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La salida de Gil corresponde de manera exclusiva al circuito de verano. El estratega permanece en funciones al frente del roster de Charros en la recién iniciada temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

"Es importante señalar que Gil se mantiene como manager de Charros de Jalisco para la recién inaugurada Temporada 2026-27 de la Liga Mexicana del Pacífico Banamex y con diálogo abierto para una eventual renovación de contrato para el próximo año".

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¡BENJAMÍN GIL NO REGRESA CON CHARROS! 😱 El “Matador” no volverá al mando de Jalisco para la temporada 2027 de la LMB Banorte. ¿Quién ocupará su lugar? 👀 #LaLigaFuerteDeMéxico💪🏼🇲🇽⚾️ https://t.co/0XKfhnxlwK — Liga Mexicana de Beisbol Banorte (@LMBBanorte) October 14, 2026

¿Su futuro está en la capital?

Tras la destitución de Lorenzo Bundy de los Diablos Rojos del México y la reciente salida de Benjamín Gil de los Charros de Jalisco para el verano de 2027, diversas fuentes del entorno de la pelota de verano vinculan al "Matador" con la directiva de los Diablos Rojos del México.

De acuerdo con los reportes, la presentación del mánager mexicano será el próximo lunes en las instalaciones del Estadio Alfredo Harp Helú. El histórico Benjamín Gil buscará conseguir su primer título como mánager en la Liga Mexicana de Beisbol, ahora al frente de uno de los equipos de mayor tradición e importancia del circuito mexicano.

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