OFICIAL: América sufre SENSIBLE baja de su delantero estrella en pleno Apertura 2026

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer, a través de su sitio web oficial, la sanción correspondiente para el delantero colombiano Miguel Borja, tras haber sido expulsado durante el encuentro de la Jornada 11 del Apertura 2026 frente a Rayados de Monterrey, disputado en la cancha del Estadio Banorte.

El organismo determinó que la acción del atacante se tipificó bajo la Causal 4: Juego brusco y grave (Expulsión), imponiéndole un partido de suspensión. Con esta resolución, Borja no estará disponible cuando el Club América visite al Club León en la Jornada 12, compromiso programado para el sábado 17 de octubre a las 19:05 horas en la cancha del Estadio Nou Camp.

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¿Cómo fue la acción de la expulsión de Miguel Borja?

La jugada que derivó en la tarjeta roja ocurrió al minuto 86 durante el empate 1-1 entre América y Monterrey. En dicha acción, Brian Rodríguez envió un centro raso desde la banda izquierda hacia el área chica; Borja se barrió para conectar el esférico, pero terminó impactando con una plancha el tobillo del defensor Carlos Salcedo.

Aunque el árbitro central, Óscar Mejía, sancionó la jugada inicialmente con tarjeta amarilla, acudió a la revisión en el monitor tras el llamado del VAR, donde constató la fuerza de la entrada, canceló la amonestación y le mostró la tarjeta roja directa, dejando al conjunto azulcrema con diez jugadores en el cierre del encuentro.

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Los números de Miguel Borja con el Club América en el Apertura 2026

El atacante colombiano llegó como refuerzo del Club América para el torneo Apertura 2026, consolidándose rápidamente por su contundencia en el área y su promedio goleador en sus pocos minutos disputados.

Durante el Apertura 2026, Borja registra cuatro goles en sus primeros tres compromisos con las Águilas: le anotó a Necaxa, marcó contra Cruz Azul y firmó un doblete en el Clásico Nacional ante Guadalajara, donde destacó con una anotación de chilena.

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