La Final de la Liga Mayor de la ONEFA que conquistaron los Borregos del Tec de Monterrey tras vencer a Auténticos Tigres por 27-14 se vio manchada por una acción antideportiva al finalizar el encuentro en la que se vieron involucrados los jugadores Aldo Herrera y Pablo Islas.

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Jugador de Auténticos Tigres agrede a elemento de Borregos tras la Final de la ONEFA

Los Borregos del Tec conquistaron su título número 19 en su historia y el cuarto en los últimos cinco años, tras derrotar a Tigres en el Clásico Regio disputado este viernes 27 de noviembre en el Estadio Gaspar Mass.

Sin embargo, la intensidad de uno de los partidos más pasionales se desbordó desde los primeros minutos y concluyó con un puñetazo de Aldo Herrera sobre Pablo Islas al finalizar el encuentro.

El golpe de Aldo Herrera a Pablo Islas 🔥



Esto pudo haber terminado muy mal… Afortunadamente el jugador de Borregos no respondió a la agresión que sufrió tras el triunfo de su equipo ante Auténticos pic.twitter.com/BhxDoHrW60 — AlecsAguir El Regio Aguirre (@AlecsAguir) November 28, 2026

Ambos jugadores se cruzaron en el saludo final, momento en el que Islas parece decirle algo que molesta a Herrera, quien reacciona violentamente propinando un puñetazo directo al rostro del jugador de Borregos.

La acción no pasó a mayores ya que Islas no reaccionó, mientras que Herrera fue retirado de inmediato por un compañero de Tigres, pero las acciones quedaron grabadas y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

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