La FIA encontró una peculiar manera de conocer lo que realmente piensan los pilotos de Fórmula 1 sobre las decisiones de los comisarios. Durante una reunión celebrada el jueves en el circuito de Lusail, previo al Gran Premio de Qatar, la federación organizó una votación anónima a través de la plataforma Kahoot!.

Los pilotos utilizaron sus teléfonos celulares para responder un cuestionario sobre distintos incidentes ocurridos a lo largo de la temporada 2026. La intención era que cada uno pudiera expresar su opinión sin verse condicionado por las respuestas de sus compañeros.

Entre las situaciones que se pusieron a debate hubo tres incidentes protagonizados por los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

¿Qué sanciones de Fórmula 1 fueron sometidas a votación?

Uno de los casos que se discutieron durante la reunión fue la penalización que recibió Leclerc en el Gran Premio de México por salir de la pista y obtener una ventaja.

El monegasco fue sancionado con cinco segundos, pese a que el castigo habitual por este tipo de infracciones es de diez segundos.

Andrea Kimi Antonelli explicó posteriormente que, en varios de los incidentes analizados, los pilotos coincidieron en que no siempre es necesario imponer una sanción, especialmente cuando resulta complicado determinar quién fue el responsable de un contacto.

Lewis Hamilton también participó en la reunión, a la que no había asistido el año pasado.

El cambio en las sanciones que proponen los pilotos de Fórmula 1

Otra de las situaciones que se discutieron en Qatar fue la posibilidad de obligar a un piloto a devolver inmediatamente una posición cuando haya rebasado a un rival por fuera de los límites de la pista.

Antonelli señaló que una penalización de tiempo no siempre resulta efectiva, pues un piloto con mayor ritmo puede ampliar su ventaja y conservar la posición que ganó de manera irregular.

La reunión se produjo semanas antes de que termine la temporada y en medio de los preparativos para incorporar comisarios permanentes en 2027.

Por ahora, la FIA no ha anunciado modificaciones al reglamento como resultado de esta votación.