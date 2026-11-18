Mientras que se habla de un refuerzo top del América, un exfutbolista azulcrema deja bien parado a México a nivel mundial. Pues Julián Quiñones consiguió un reconocimiento por su valor de mercado y se metió entre los delanteros mejor cotizados fuera de las cinco grandes ligas de Europa.

Así como muchos se preguntan por los lujos que se da “La Pantera”, el atacante también llama la atención por su rendimiento dentro de la cancha. De acuerdo con el CIES Football Observatory, Quiñones tiene un valor estimado de 41 millones de euros y ocupa el 10º puesto de un ranking internacional.

México jugará vs Estados Unidos en las semifinales de la Concacaf Nations League 2027 Julián Quiñones y Tecatito Corona festejan el gol de México vs Jamaica en los cuartos de final de la Nations League 2027 (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

El récord de Julián Quiñones que deja bien parado a México

El delantero del Al-Qadsiah aparece entre los 10 atacantes más valiosos que juegan fuera de las cinco ligas principales de Europa. Además, el CIES lo reconoce como el futbolista mexicano con mayor valor de mercado en el mundo. Su cotización de 41 millones de euros lo coloca por encima de otros nombres destacados del futbol internacional.

Julián Quiñones, Gilberto Mora, Santiago Gimenez Julián Quiñones, Gilberto Mora, Santiago Gimenez (MEXSPORT)

Quiñones también atraviesa un buen momento deportivo: fue campeón de goleo en Arabia Saudita, terminó en el puesto 28 del Balón de Oro 2026 y recibió una nominación a los Globe Soccer Awards como Mejor Jugador de Medio Oriente.

Con la Selección Mexicana también tuvo una actuación destacada durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en la que marcó 4 goles, incluido el primero del torneo.

Julián Quiñones Julián Quiñones (MEXSPORT)

Ranking de los 10 delanteros más valiosos fuera del Top 5 de ligas

De acuerdo con la clasificación del CIES Football Observatory, estos son los 10 atacantes con mayor valor estimado:

Nicolò Tresoldi (Club Brugge): 67.8 millones de euros.

Vangelis Pavlidis (Benfica): 61.2 millones.

Luis Suárez (Sporting CP): 57.6 millones.

José Manuel López (Palmeiras): 54.8 millones.

Victor Osimhen (Galatasaray): 53.7 millones.

Ollie Watkins (Al-Hilal): 50 millones.

Kaio Jorge (Cruzeiro): 45.9 millones.

Vitor Roque (Palmeiras): 44.7 millones.

Will Lankshear (Middlesbrough): 43.7 millones.

Julián Quiñones (Al-Qadsiah): 41 millones.

De esta manera, el exjugador de Atlas y del América se mantiene entre los delanteros mejor valorados fuera de las principales ligas europeas y destaca como el mexicano más cotizado de la lista.