Así como el Club América analiza bajas, la directiva también trabaja en los posibles refuerzos para el próximo mercado de invierno. Una de las prioridades de Guillermo Almada sería incorporar un mediocampista que fortalezca el centro del campo y Nelson Deossa suena como posibilidad.

Mientras el América podría tener cambios, Nelson Deossa aparece nuevamente entre las opciones para llegar a Coapa. De acuerdo con reportes de la prensa colombiana, el conjunto azulcrema reactivaría su interés por el futbolista del Real Betis, luego de que no lograra ficharlo durante el verano.

Nelson Deossa dejó Rayados y ahora su salario no es muy alto en Betis Nelson Deossa dejó Rayados y ahora su salario no es muy alto en Betis (Getty Images)

América volvería a la carga por Nelson Deossa

El presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños, reconoció que el club se quedó corto en la contratación de un volante durante el último mercado. Además, mencionó directamente a Deossa y Luis Chávez como dos alternativas.

Además, el presidente deportivo sostuvo que en diciembre el América tratará de incorporar a un jugador en esa posición. Asimismo dejó claro que, si no son ellos dos, alguien más puede llegar a llenar ese hueco para estar completos.

Nelson Deossa Rayados Nelson Deossa celebrates his goal 0-1 of Monterrey during the FIFA Club World Cup 2025 Group - E match between Urawa Red Diamonds and CF Monterrey at Rose Bowl Stadium on June 25, 2025 in Pasadena, California, United States. (Adrian Macias/Adrian Macias)

El interés también está relacionado con el conocimiento que el DT tiene del colombiano. Almada y Deossa coincidieron en Pachuca, donde el mediocampista fue parte del equipo que conquistó la Concacaf Champions Cup. Luego jugó el Mundial de Clubes con los Rayados de Monterrey.

El presente de Nelson Deossa en Europa

El primer intento del América se frenó por dos motivos: el Real Betis habría solicitado 15 millones de dólares por su pase y el propio jugador manifestó su intención de continuar en España.

nelson deossa, pachuca (Mexsport)

“Mi intención era quedarme, había venido a Europa, era el sueño y no podía dejar que en un año la gente resumiera mi carrera y mis condiciones”, explicó Deossa al Correo de Andalucía.

Su situación deportiva mejoró durante este semestre. Después de un primer año irregular, el colombiano consiguió más minutos pero sigue sin ser titular con Manuel Pellegrini. Hasta el momento, acumula 13 partidos entre LaLiga y la Champions League.

América podría presentar una nueva propuesta en diciembre para intentar convencer al Betis y a Deossa. Una de las alternativas que se mencionan es negociar una cesión con opción de compra obligatoria.