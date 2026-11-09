Julio César Chávez reflexiona sobre Canelo Álvarez: “Se merece el cariño de los mexicanos”

Así como muchos se preguntan cuáles son los boxeadores que sí han derrotado a Saúl Álvarez en su carrera, también hay quienes debaten sobre el lugar que ocupa el tapatío en la historia del pugilismo nacional. En medio de esas opiniones, Julio César Chávez salió en defensa del Canelo y pidió que se valore la trayectoria del campeón.

Mientras surge la pregunta de quién gana más entre Canelo Álvarez y Cristiano Ronaldo, el histórico excampeón mexicano puso el foco en los logros deportivos del boxeador. Durante la 64 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), destacó su aporte al deporte y consideró que merece el reconocimiento de los aficionados.

julio-cesar-chavez-denuncia-asalto-mano-armada.jpg (Crédito: Mezcalent)

Julio César Chávez destacó al Canelo Álvarez

El llamado “César del Boxeo” se refirió a las críticas que todavía recibe Saúl y a la relación que mantiene con parte del público mexicano. Para Chávez, el tapatío ha encabezado al boxeo nacional durante los últimos años y merece respeto por lo que consiguió arriba del ring.

“Se merece el respeto de todos los mexicanos, se merece el cariño de todos los mexicanos, porque de una u otra forma es el que ha llevado la batuta en los últimos 10 años o no sé cuándo”, expresó ante los medios.

canelo titulos El 6 de noviembre de 2021, el Canelo conquistó todos los títulos de la división de los supermedianos.

Chávez también reconoció que no está en sus manos cambiar la opinión de quienes todavía no respaldan al campeón. Sin embargo, señaló que una pelea exigente podría ayudar a que consiga ganarse a esos aficionados.

Las mejores frases de Julio César Chávez hacia el Canelo Álvarez

El excampeón sinaloense también valoró la carrera que construyó el pugilista jalisciense. Sus palabras llegaron después de que Canelo recuperara el campeonato mundial de peso supermediano frente a Christian Mbilli, en una trayectoria profesional que incluye 21 años de actividad y 14 campeonatos mundiales en cuatro divisiones.

julio cesar chavez llama a nieto de cantinflas

“Necesitaría una guerra para poder ganarse el cariño de todos los mexicanos”, comentó Chávez al referirse a lo que podría acercar todavía más al tapatío con sus detractores.

Además, destacó la dimensión de sus conquistas y el impacto que tuvo en el pugilismo nacional: “La verdad, para mí es un gran peleador que ha hecho mucho por el boxeo mexicano y ha ganado lo que ningún mexicano ha ganado en la historia”.

De esta manera, Julio César Chávez volvió a reconocer públicamente la carrera de Canelo Álvarez y pidió que los aficionados valoren sus resultados y su aporte al boxeo mexicano.