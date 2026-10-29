Canelo Álvarez: ellos son los boxeadores que sí lo han derrotado en toda su carrera

Saúl ‘Canelo’ Álvarez volverá al cuadrilátero este sábado 31 de octubre para enfrentar a Christian Mbilli en Riad, Arabia Saudita. El mexicano buscará conquistar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y reencontrarse con la victoria después de haber perdido ante Terence Crawford en su última aparición.

Si bien es cierto que el tapatío ha construido una de las trayectorias más destacadas del boxeo mexicano, también ha sufrido noches complicadas. Hasta este 29 de octubre de 2026, solamente tres boxeadores han conseguido derrotarlo como profesional: Floyd Mayweather Jr., Dmitry Bivol y el propio Crawford.

Lo cierto es que sus tres descalabros tienen algo en común: todos llegaron por decisión de los jueces. Ninguno de estos rivales logró noquear a Canelo, quien completó los 12 asaltos en cada uno de esos enfrentamientos.

¿Quiénes son los boxeadores que han derrotado a Canelo Álvarez?

Floyd Mayweather Jr.

|Getty Images

La primera caída del mexicano ocurrió el 14 de septiembre de 2013, cuando enfrentó a Floyd Mayweather Jr. en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Canelo tenía apenas 23 años y llegó invicto a una de las pruebas más importantes de su carrera.

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Sin embargo, la velocidad, precisión y experiencia del estadounidense marcaron la diferencia. Mayweather ganó por decisión mayoritaria con tarjetas de 117-111 y 116-112 a su favor, mientras que la jueza C. J. Ross entregó un empate de 114-114. Así terminó el invicto del tapatío.

Dmitry Bivol

.|Al Bello/Getty Images

Canelo tuvo que esperar casi nueve años para sufrir su segunda derrota. El 7 de mayo de 2022 subió al peso semipesado para desafiar a Dmitry Bivol por el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

El ruso aprovechó su alcance, mantuvo una defensa sólida y encontró espacios para conectar sus combinaciones. Los tres jueces coincidieron en una tarjeta de 115-113 a favor de Bivol, quien retuvo su cinturón.

Cabe destacar que Canelo conservó sus títulos supermedianos, ya que el combate se disputó en las 175 libras. La derrota le impidió quedarse con el campeonato que estaba en poder del ruso.

Terence Crawford

|REUTERS

El nombre más reciente de la lista es Terence Crawford. El estadounidense venció al mexicano el 13 de septiembre de 2025, en el Allegiant Stadium de Las Vegas, luego de subir dos categorías para disputar el campeonato indiscutido supermediano.

Crawford se impuso por decisión unánime con puntuaciones de 116-112, 115-113 y 115-113. El resultado dejó a Canelo sin los cuatro cinturones principales de las 168 libras y convirtió al estadounidense en el tercer boxeador que logró vencerlo profesionalmente.

¿Cuál es el récord de Canelo Álvarez antes de enfrentar a Christian Mbilli?

Antes de su combate contra Mbilli, Canelo acumula 63 victorias, tres derrotas y dos empates en 68 peleas profesionales. Además, 39 de sus triunfos llegaron por la vía del nocaut.

Los empates fueron ante Jorge Juárez y Gennady Golovkin. Por este motivo, el kazajo no forma parte de la lista de quienes oficialmente derrotaron al mexicano, pese a la rivalidad que protagonizaron.