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Canelo Álvarez vs Cristiano Ronaldo: quién gana más dinero, un boxeador o un futbolista élite

Canelo Álvarez y Cristiano Ronaldo generan millones dentro y fuera de su deporte, pero sus ingresos anuales muestran una diferencia considerable

Comparación de salarios entre Cristiano Ronaldo y Canelo Álvarez
|Azteca Deportes

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Canelo Álvarez es una de las figuras que más dinero generan en el boxeo, mientras que Cristiano Ronaldo mantiene su lugar entre los deportistas mejor pagados del planeta. Ambos cuentan con contratos millonarios y acuerdos comerciales con distintas marcas. Sin embargo, ¿quién gana más al comparar sus ingresos durante un año completo?

La respuesta favorece al delantero portugués. Según las estimaciones de Sportico correspondientes a 2025, Cristiano Ronaldo registró 260 millones de dólares, mientras que Canelo Álvarez alcanzó los 137 millones. Esto significa que el futbolista obtuvo 123 millones más que el mexicano durante el mismo período.

Para esta comparación se toma en cuenta del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, el último año calendario completo. Las cantidades incluyen ingresos deportivos y patrocinios; no representan la fortuna acumulada de cada uno.

¿Cuánto dinero gana Cristiano Ronaldo en un año?

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|Instagram @cristiano.

Cristiano Ronaldo encabezó el ranking de Sportico con 260 millones de dólares en ingresos estimados durante 2025. De esa cantidad, 200 millones correspondieron a su actividad deportiva y otros 60 millones a patrocinios y acuerdos comerciales.

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Su vínculo con Al Nassr es la principal fuente de sus ingresos deportivos. No obstante, la presencia del portugués fuera de las canchas también tiene un peso considerable: sus acuerdos publicitarios aportaron casi una cuarta parte de su total anual.

Si se divide esa cantidad entre los 12 meses del año, Cristiano generó un promedio aproximado de 21.67 millones de dólares mensuales. Se trata de un cálculo para dimensionar sus ingresos, ya que no significa que haya recibido exactamente esa suma cada mes.

¿Cuánto dinero gana Canelo Álvarez en un año?

Canelo Álvarez ofrece declaraciones.png
Canelo Álvarez|Reuters

Por su parte, Canelo Álvarez acumuló 137 millones de dólares durante 2025, una cifra que lo colocó en el segundo puesto de la clasificación mundial de Sportico, únicamente por detrás del portugués.

El desglose fue de 125 millones provenientes del boxeo y 12 millones de patrocinios. Sus ingresos deportivos estuvieron vinculados a los combates frente a William Scull, en mayo, y Terence Crawford, en septiembre, de acuerdo con The Ring.

El promedio mensual del mexicano fue de aproximadamente 11.42 millones de dólares. Sin embargo, en su caso los ingresos deportivos se concentran alrededor de sus peleas, por lo que ese cálculo tampoco equivale a un sueldo mensual fijo.

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