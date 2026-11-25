Este miércoles 25 de noviembre se enfrentan Monterrey vs América y Guillermo Almada prepara una sorpresa de alto calibre para este partido de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 en el Estadio BBVA. Con el objetivo de neutralizar el desequilibrio ofensivo de Rayados por los costados, el estratega uruguayo apostaría por un movimiento inédito en el torneo: alinear por primera vez a Israel Reyes como titular por la banda derecha.

La decisión responde a una lectura quirúrgica del rival. Reyes, habitualmente utilizado en la fdefensa central o como medio de contención durante el certamen, ocuparía el carril derecho en lugar de opciones naturales como Kevin Álvarez. Almada busca aprovechar la solidez defensiva, el oficio en la marca y la experiencia internacional del seleccionado mexicano para contener los embates de Jesús “Tecatito” Corona, uno de los futbolistas más desequilibrantes del conjunto regio en el mano a mano y el juego en espacios reducidos.

¿Cómo se espera el choque de ida en el Gigante de Acero?

El partido promete máxima intensidad y un marcado contraste de momentos anímicos. Monterrey (sexto lugar con 27 puntos) llega en ascenso tras asegurar su boleto en la última jornada con un sólido triunfo 2-0 sobre Pumas, aunque carga con cierta irregularidad jugando ante su afición. Por su parte, América (tercer lugar con 30 unidades) aterrizan en la Sultana del Norte con la urgencia de sacudirse una racha de cuatro partidos sin victoria en el cierre de la fase regular, incluyendo la derrota en tiempo de compensación ante Tigres.

Se anticipa un partido cerrado y estratégico, donde Monterrey intentará imponer condiciones desde la posesión y el despliegue por las bandas, mientras las Águilas apostarán por el orden defensivo, el rigor físico que caracteriza a los equipos de Almada y transiciones rápidas para golpear en condición de visitante.

¿Quién parte como favorito para avanzar?

La eliminatoria luce sumamente pareja, pero América parte como ligero favorito para avanzar a Semifinales. Más allá de su bache reciente, el cuadro azulcrema terminó como el segundo mejor visitante del torneo (cinco triunfos en nueve salidas) y tiene a su favor el criterio de desempate por mejor posición en la tabla general (3.° frente al 6.° de Rayados). Además, los capitalinos cerrarán la llave el sábado en el Estadio Banorte y acumulan cuatro encuentros sin caer ante Monterrey, incluyendo el empate 1-1 registrado en la Jornada 11.