La predicción que dice que Cruz Azul será campeón en el Apertura 2026: conseguiría la 11va por esta tendencia

Mientras que Christian Ebere quiere ganarse el puesto como titular en Cruz Azul, La Máquina tiene otro objetivo entre manos: conquistar el Apertura 2026 y sumar una nueva estrella. El equipo de Joel Huiqui llega a la última jornada como líder general, con una tendencia histórica que alimenta la ilusión de sus aficionados.

Así como Cruz Azul pelea con Atlas por un fichaje estelar, también tiene motivos deportivos para pensar en el campeonato. En sus tres títulos más recientes de torneos cortos, el conjunto celeste terminó la fase regular entre los primeros tres lugares de la clasificación, una fórmula que podría repetirse en esta edición.

La exigencia de Joel Huiqui a la directiva de Cruz Azul Conoce la EXIGENCIA de Joel Huiqui a la directiva de Cruz Azul a días para la Liguilla (Instagram: Joel Huiqui)

Cruz Azul ganó sus últimos tres campeonatos desde los primeros tres lugares

Con 32 puntos en 16 jornadas, los de La Noria pueden terminar la fase regular en 1er, 2do o 3er lugar. Y ahí se da una curiosidad, pues los últimos tres títulos de Liga MX los ha conquistado terminando en una de esas tres posiciones. ¿Se repetirá en el Apertura 2026 para ganar la 11ª?.

Clausura 2021: el noveno título llegó como líder

Con Juan Reynoso como entrenador, Cruz Azul terminó la fase regular en el primer lugar y rompió una sequía de más de 23 años sin conquistar la Liga MX. En la final se enfrentó a Santos Laguna: ganó 1-0 la ida y empató 1-1 en la vuelta, disputada en el Estadio Azteca, para quedarse con el campeonato por un global de 2-1.

Joel Huiqui El jugador con más minutos bajo la conducción de Huiqui (Cruz Azul)

Invierno 1997: la octava estrella desde el segundo lugar

La Máquina conquistó su octavo campeonato después de finalizar la fase regular en la segunda posición. En la final enfrentó a León y consiguió el título con un global de 2-1. El momento más recordado ocurrió cuando Carlos Hermosillo convirtió el penal decisivo en tiempo extra, pese a estar ensangrentado por un choque con el portero Ángel David Comizzo.

Clausura 2026: la décima estrella desde el tercer puesto

El antecedente más reciente llegó en el Clausura 2026. Cruz Azul terminó tercero en la clasificación y consiguió avanzar hasta la final, donde se enfrentó a Pumas. La Máquina terminó levantando su décimo título de liga, después de superar la eliminatoria por un global de 2-1.

Cruz Azul Cruz Azul está atento a su próxima promesa (Cruz Azul)

Ahora, los de Huiqui buscan repetir la fórmula ya que terminarán en una de las tres primeras posiciones sin importar lo que suceda ante Chivas de Guadalajara en la Jornada 17 tras el parón de selecciones. La Liguilla y la estadística los ilusiona.