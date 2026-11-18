Tras un certamen marcado por los altibajos futbolísticos, la escuadra dirigida por Esteban Solari llega a la última fecha del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con la soga al cuello y sin margen de error, obligada a jugarse toda la temporada en noventa minutos dramáticos en el Estadio Olímpico Universitario.

El rival en turno no ofrece ninguna concesión: Rayados de Monterrey, comandado por Matías Almeyda, desembarca en la capital con la misma urgencia de asegurar su boleto a la fiesta grande. Para los auriazules, dejar escapar puntos significaría consumar una eliminación prematura y un duro golpe institucional.

El duelo frente a Rayados como frontera entre la gloria y el fracaso en el Apertura 2026

La matemática del campeonato exige que el conjunto universitario salga a devorar la cancha desde el silbatazo inicial. Sumar de a tres es el requisito mínimo indispensable para mantener viva la esperanza, pero la diferencia de anotaciones juega un papel determinante en esta batalla directa por la tabla general.

Si los del Pedregal consiguen imponerse por tres o más goles de ventaja, rebasarán automáticamente al cuadro regiomontano en la clasificación, eliminando a un competidor directo de la ecuación. En cambio, un triunfo por dos tantos igualaría la balanza en puntos y diferencia, favoreciendo a Monterrey por mayor cantidad de dianas marcadas, mientras que ganar por la mínima complicaría severamente el panorama.

Las combinaciones necesarias para que Pumas logre calificar a la fase final

Superar con autoridad a los norteños es apenas la primera parte de una ecuación compleja. Debido a los puntos dejados en el camino durante las jornadas previas, el destino universitario también está atado a lo que ocurra en otras plazas simultáneas de la jornada 17.

Para concretar el boleto y evitar el desastre deportivo, el plantel auriazul necesita que al menos dos de sus rivales inmediatos —León, Pachuca y Tijuana— tropiecen en sus respectivos compromisos frente a Santos, Toluca y Atlante. Con la afición volcada en las gradas, Pumas tiene la última palabra para demostrar su jerarquía y rescatar el semestre a como dé lugar.