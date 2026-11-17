La recta final del torneo siempre exige máxima estabilidad y contundencia, dos virtudes que parecen haberse esfumado del Nido en las semanas recientes. El rendimiento del Club América bajo la conducción táctica del estratega uruguayo, Guillermo Almada ha encendido señales de alerta en el entorno azulcrema, justo en el momento más inoportuno del semestre, cuando la fase de eliminación directa se asoma en el horizonte.

Lejos de mostrar la solidez que se espera de un contendiente al título, el equipo acumuló una serie de resultados adversos que opacan el buen funcionamiento mostrado en el inicio del certamen.

Los partidos perdidos y el bache futbolístico que preocupa en Coapa

La inquietud entre la afición no es menor si se analizan los números fríos de la plantilla. Actualmente, el conjunto americanista encadena cinco encuentros consecutivos sin conseguir la victoria, sumando tanto los compromisos oficiales del torneo local como los duelos de preparación organizados durante la pausa por la fecha FIFA.

En la Liga MX, la inercia negativa se tradujo en tropiezos dolorosos y empates que frenaron en seco las aspiraciones de liderato: caídas ante rivales complejos como Pachuca, sumadas a igualdades frente a Xolos, Toluca y Pumas, evidenciaron fisuras defensivas y una alarmante falta de claridad en el último tercio de la cancha que el cuerpo técnico necesita corregir de inmediato.

El golpe en el amistoso y la urgencia de reaccionar en la Liguilla

Para empeorar el panorama anímico del plantel, la reciente gira de preparación internacional dejó más dudas que certezas. Durante el parón liguero, las Águilas se midieron ante el New York Red Bull de la Major League Soccer, sufriendo una nueva derrota que profundizó la crisis de confianza y desató la molestia en la grada tras jugadas desaprovechadas frente al arco rival.

Con el compromiso de la jornada 17 ante Tigres a la vuelta de la esquina, el estratega uruguayo se juega mucho más que tres puntos. Romper esta racha negativa es el único camino viable para que el equipo recupere la memoria futbolística y llegue con argumentos sólidos a la pelea por el campeonato.