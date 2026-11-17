El running exige mucho más que resistencia aeróbica y piernas fuertes. Quienes entrenan y corren diariamente descubren tarde o temprano que la clave para sostener el ritmo, evitar fatigas prematuras y cruzar la meta sin molestias radica en una zona media sólida. Un core fortalecido actúa como el verdadero motor que estabiliza cada zancada y transmite la energía con eficiencia.

Incorporar una rutina abdominal específica transforma por completo la biomecánica del corredor, reduciendo el impacto sobre la columna vertebral y blindando la zona lumbar ante los kilómetros acumulados en el asfalto.

Movimientos de estabilidad para potenciar el paso del corredor

Para optimizar el rendimiento en cada entrenamiento, resulta fundamental dejar de lado los abdominales tradicionales y apostar por ejercicios que desafíen el equilibrio y el control postural. El primer movimiento esencial es la plancha frontal con elevación alterna de piernas, un clásico infalible que obliga al abdomen profundo a mantener la cadera alineada mientras se simula la inestabilidad de la carrera.

A este se suma el puente de glúteos a una pierna, ideal para conectar la fuerza de la cadera con la zona media, mejorando la propulsión en cada impulso. Trabajar estos patrones de manera constante permite que el corredor mantenga una postura erguida incluso cuando la fatiga muscular comienza a aparecer en los tramos finales de fondo.

Las claves para evitar las lesiones típicas de los corredores

La rutina se complementa con ejercicios orientados a proteger los flancos y absorber el impacto lateral que sufre el cuerpo al correr. La plancha lateral con toque de rodilla al codo y los giros rusos controlados con carga ligera son alternativas excelentes para fortalecer los músculos oblicuos sin sobrecargar la espalda baja.

Finalmente, incorporar la bicicleta en suelo con ritmo pausado ayuda a trabajar la coordinación cruzada, replicando el movimiento natural de los brazos y las piernas durante la carrera. Dedicar un par de sesiones semanales a estos cinco ejercicios no solo previene lesiones molestas, sino que otorga la estabilidad necesaria para correr más rápido y con mayor seguridad.