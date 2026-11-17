La grada también puede terminar en el banquillo de los acusados. Un aficionado que profirió insultos racistas contra Kylian Mbappé durante un partido del Real Madrid fue condenado a 11 meses de prisión por un delito de odio, aunque la sentencia quedó suspendida durante dos años bajo la condición de que no vuelva a asistir a un estadio de futbol en ese periodo.

La resolución, confirmada por fiscales españoles a The Athletic, fue anunciada el martes por el Real Madrid, que reiteró su compromiso de combatir el racismo y erradicar las conductas discriminatorias en el deporte.

mbappe, real madrid (Reuters)

Los hechos ocurrieron en agosto de 2025, durante el encuentro entre Real Oviedo y Real Madrid en el estadio Carlos Tartiere. La denuncia presentada por La Liga ante la Policía Nacional española incluyó presuntos insultos racistas contra Mbappé y Vinícius Júnior.

Entre las pruebas aportadas figuraron imágenes de la transmisión televisiva del programa El Día Después, de Movistar, y videos difundidos en redes sociales. La Liga también reportó cánticos que imitaban sonidos de monos desde las gradas.

Después del encuentro, Martín Peláez, presidente del Real Oviedo, condenó cualquier manifestación de racismo y anunció que el club investigaría lo sucedido.

El fallo se suma a una serie de resoluciones judiciales que han comenzado a establecer consecuencias penales para este tipo de comportamientos en el futbol español.

En mayo de 2025, cinco aficionados del Real Valladolid recibieron multas y penas de prisión suspendidas tras ser declarados culpables de un delito de odio por insultos racistas. Fue la primera ocasión en que los cánticos racistas en un estadio de futbol español recibieron esa consideración en un tribunal.

La Liga informó que esta es la duodécima sanción por insultos racistas contra futbolistas en partidos de sus competiciones desde 2024. Cuatro de esos casos estuvieron relacionados con ataques contra Vinícius Júnior.