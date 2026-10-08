La estadística que PREOCUPA en la Selección Mexicana tras cuatro partidos de Fecha FIFA 2026

La Selección Mexicana probó ocho delanteros en su primera fecha FIFA bajo el mando de Rafael Márquez, pero ninguno consiguió marcar. La variedad de nombres no se tradujo en goles de sus atacantes y el equipo terminó una gira por Estados Unidos sin conocer la victoria, con dos empates, dos derrotas y una goleada frente a su máximo rival.

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México empató 1-1 ante Colombia y Perú, perdió 3-0 contra Estados Unidos y cerró la ventana internacional con una derrota por 2-0 frente a Chile. El balance fue de dos goles a favor y siete en contra, una diferencia que retrata las dificultades que encontró el equipo en ambas áreas.

Problemas en el ataque

Roberto Alvarado, Hirving Lozano, Santiago Giménez, Germán Berterame, Armando González, Hugo Camberos, Santiago Sandoval e Isaías Violante integraron la lista de delanteros de Márquez. Ninguno pudo convertir durante los cuatro encuentros.

Santiago Giménez, el rostro de las fallas frente al arco

Entre los atacantes convocados, Santiago Giménez quedó especialmente señalado por sus oportunidades desperdiciadas ante Estados Unidos. El delantero tuvo dos ocasiones claras que no logró convertir en el encuentro que México perdió 3-0 en Arizona.

México tuvo posibilidades de competir en el partido, pero no capitalizó sus oportunidades y terminó pagando sus errores en las dos áreas. Mientras el equipo estadounidense aprovechó las equivocaciones del Tricolor, el conjunto mexicano no encontró respuestas frente al arco rival.

El desafío de Márquez consiste en encontrar una fórmula que permita aprovechar mejor las oportunidades.