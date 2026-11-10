¡A UN GOL DE LA HISTORIA! Andrés Montaño amenaza un récord de Carlos Hermosillo que lleva 30 años vigente

Andrés Montaño está a un partido de meterse en una página que Cruz Azul lleva 30 años sin reescribir. El mediocampista mexicano ha marcado en seis encuentros consecutivos del Apertura 2026 y, si vuelve a anotar contra Chivas, igualará la racha de siete partidos con gol que Carlos Hermosillo estableció en 1996. No es poca cosa para un futbolista cuya principal tarea, hasta hace unos meses, estaba lejos del área rival.

Te puede interesar: El viral discurso que sucedió en el vestidor de Cruz Azul “el ego no entra en este vestidor... Vamos por el bicampeonato”

El último paso lo dio frente a Tigres. Montaño convirtió de penal en la victoria 3-2 de La Máquina y prolongó una seguidilla que comenzó ante Pumas y continuó contra FC Juárez, Pachuca, Querétaro y León. Ahora comparte el segundo escalón histórico del club con Francisco Palencia, quien encadenó seis juegos anotando en 1999, y Sebastián Abreu, quien lo consiguió en 2002.

El récord de Carlos Hermosillo con Cruz Azul

Hermosillo, uno de los goleadores más importantes en la historia cementera, marcó durante siete compromisos consecutivos en 1996. Desde entonces, ningún jugador de Cruz Azul ha alcanzado esa cifra. Montaño necesita un gol ante Guadalajara para empatarla; para quedarse solo con el récord deberá anotar también en su siguiente partido.

La diferencia entre ambos futbolistas hace todavía más llamativa la comparación. Hermosillo era un centro delantero acostumbrado a vivir dentro del área. Montaño, en cambio, participa en la construcción de juego y llega desde segunda línea. Sus seis goles y cinco asistencias en el torneo reflejan esa doble responsabilidad.

Te puede interesar: Esta es la VENTAJA que Chivas tiene sobre América y Cruz Azul para terminar como líder el torneo

La oportunidad llegará en la Jornada 17, cuando Cruz Azul visite a Chivas en el Estadio Akron, después de la pausa por compromisos internacionales. Será el cierre de la fase regular, antes de una Liguilla en la que el equipo de Joel Huiqui buscará sostener su buen momento.

Para Montaño, el encuentro representa algo más que una estadística individual. Su aparición goleadora le ha dado otra vía ofensiva a La Máquina, especialmente en un torneo en el que también ha tenido que ajstar su mediocampo por lesiones y bajo este contexto, igualar a Hermosillo sería un premio significativo.