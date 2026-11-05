El viral discurso que sucedió en el vestidor de Cruz Azul “el ego no entra en este vestidor... Vamos por el bicampeonato”

En las últimas horas en las redes sociales se ha vuelto viral un discurso de Andrés Gudiño en el vestidor de Cruz Azul previo a la Jornada 15 del Apertura 2026 ante León. El portero tomó la palabra previo a salir a la cancha y le dejó claro a sus compañeros que deben de dejar el ego a un lado, que no debe de entrar en el vestidor, que deben de estar en la misma sinergia no importa quien sea el que juegue.

¿Ya vieron “Azul de por Vida: El Podcast” con Andrés Gudiño? Al final del video les dejamos una sorpresa. 👀 Estén atentos porque pronto habrá más detalles. ➡️ https://t.co/OH4Ew8AYbt https://t.co/k6voC0bAD0 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 5, 2026

Agregó que le da gusto que Kevin Mier haya salido de titular en el encuentro luego de tener tres juegos previos consecutivos iniciando de titular. Dejó claro que todos deben de apoyarse dentro y fuera del campo, por último, cerró con que deben de pelear para el bicampeonato.

El viral discurso de Andrés Gudiño

"Hoy el mensaje es claro, métanselo en la cabeza, dejar el ego a un lado, hoy el ego no entra en este vestidor cabr**, no importan quién esté jugando, quién esté en la banca, quién esté en la grada, hoy todos con la misma sinergia, eso es lo que importa cabrones, todos en la misma.

Kevin, me da mucho gusto que hoy empieces cabrón, que seas titular, confío en ti y todo el equipo confía en ti. Todos nos apoyamos dentro y fuera del campo cabro***, así nos llevamos este partido y vamos por el bicampeonato. Hoy todos en la misma sinergia, vamos por esos tres puntos eh, dale, dale".

Al final, Cruz Azul logró llevarse la victoria 2-1, con goles de Montaño, Paradela y un descuento de Alvarado. Con el triunfo, el equipo se metió a la lucha por el primer lugar de la tabla llegando a 29 puntos, asegurando su lugar directo a la Liguilla y perfilándose como uno de los equipos candidatos al título.