Esta es la VENTAJA que Chivas tiene sobre América y Cruz Azul para terminar como líder el torneo

Estamos a solo dos jornadas para que termine la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y, después de 15 duelos disputados, tanto América como Chivas y Cruz Azul comparten el liderato con un total de 29 unidades, por lo que la lucha está más pareja que nunca.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

En estos momentos son las Águilas quienes se encuentran en el primer lugar por tener una diferencia de goles mayor con respecto a los rojiblancos y los celestes. Sin embargo, existe un dato que ayuda a Chivas a tener más ventaja respecto al América y Cruz Azul en este cierre de temporada.

¿Cuál es la ventaja de Chivas sobre América y Cruz Azul para terminar líder el torneo?

El calendario de la Liga BBVA MX dicta que los tres líderes del torneo Apertura 2026 tendrán cierres por demás complicados, pues mientras que América cerrará esta fase enfrentando a Pumas y Tigres, los celestes harán lo mismo ante los de la UANL y Chivas, mientras que el Rebaño cerrará contra León y los cementeros.

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Sin embargo, hasta el momento pocos saben que existe una pequeña diferencia en favor de los de Verde Valle, pues a diferencia de lo que ocurrirá con América y Cruz Azul que cerrarán el Apertura 2026 en calidad de visitantes, Chivas aún tendrá un juego más como local.

Este será precisamente el correspondiente a la Jornada 17 cuando Chivas reciba en la cancha del estadio Akron a la Máquina de Cruz Azul, en el duelo más importante de esa fecha que, sin duda, podría definir al próximo líder del torneo Apertura 2026, el cual tendrá una ventaja más grande que el resto en la Liguilla.

¿Cuál es el historial reciente entre Chivas y Cruz Azul?

A pesar de que el juego se llevará a cabo en el Akron, la realidad es que Cruz Azul es un rival que se le ha indigestado en demasía a Chivas en el pasado reciente, pues más allá de las últimas dos eliminaciones a manos de los celestes, el club acumula nueve compromisos sin obtener el triunfo sobre su rival.