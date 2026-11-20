El Club América se prepara para cerrar su participación en la fase regular del Apertura 2026. El equipo de Guillermo Almada enfrentará a Tigres en el Estadio Universitario, partido correspondiente a la Jornada 17 y que será de vital importancia para los azulcremas. Resulta que este duelo podría cambiar la zona alta de la tabla general, ya que un triunfo ante los universitarios lo colocaría como líder momentáneo del torneo.

Sin embargo, las Águilas afrontarán este choque en San Nicolás de los Garza con un total de cinco bajas entre lesionados y suspendidos. Hasta la fecha, Erick Sánchez, Brian Rodríguez, Víctor Dávila, José Zúñiga y Raphael Veiga no estarán disponibles para jugar contra Tigres este fin de semana. Por este motivo, el entrenador Almada deberá realizar pequeños ajustes en su once inicial.

Las cinco bajas del América para enfrentar a Tigres en detalle

Erick Sánchez: debe cumplir un partido de suspensión tras recibir su quinta amarilla del torneo en el empate 2-2 ante Pumas.

debe cumplir un partido de suspensión tras recibir su quinta amarilla del torneo en el empate 2-2 ante Pumas. Brian Rodríguez: arrastra una lesión muscular en el muslo. Pese a que no hay confirmación oficial, ya estaría descartado y el cuerpo técnico apunta a recuperarlo para la Liguilla.

arrastra una lesión muscular en el muslo. Pese a que no hay confirmación oficial, ya estaría descartado y el cuerpo técnico apunta a recuperarlo para la Liguilla. Víctor Dávila: continúa recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en marzo. Está fuera para lo que resta del torneo.

continúa recuperándose de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en marzo. Está fuera para lo que resta del torneo. José Zúñiga: está fuera del registro del Apertura 2026 y sigue recuperándose de una operación por una lesión en el cartílago de la rodilla.

está fuera del registro del Apertura 2026 y sigue recuperándose de una operación por una lesión en el cartílago de la rodilla. Raphael Veiga: regresó a Brasil para recuperarse de una cirugía de hombro en las instalaciones de Palmeiras. No regresará al América para el Clausura 2027.

Brian Rodriguez Brian Rodríguez será baja contra Tigres (Getty Images)

Regresos y posibles ausencias del América para el duelo contra Tigres

Una buena noticia que recibió Almada es que Santiago Bueno vuelve a estar disponible luego de haber cumplido con su suspensión por acumulación de amarillas. De esta manera, el zaguero uruguayo apunta a ser titular ante los Felinos en El Volcán.

Por otro lado, una de las dudas que mantienen dentro del América tiene como protagonista a Israel Reyes. El defensor viene de jugar 180 minutos con México en la serie contra Jamaica por Concacaf Nations League y Almada podría darle descanso debido a la alta carga de partidos.