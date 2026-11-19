El cierre de la fase regular del Apertura 2026 encuentra al Club América ante una prueba de máxima exigencia frente a los Tigres. Con la posibilidad latente de asaltar el liderato general si logra sumar los tres puntos y se combinan otros resultados, el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada se ve obligado a reestructurar su alineación debido a importantes ausencias en el plantel.

La principal preocupación en el Nido radica en el frente de ataque. El extremo uruguayo Brian Rodríguez no ha logrado recuperarse de las molestias físicas que arrastra desde hace semanas, por lo que quedó formalmente descartado para este compromiso decisivo de la jornada 17.

Óscar Perea toma la delantera para suplir a Brian Rodríguez

Ante la imposibilidad de contar con el desequilibrio habitual del atacante charrúa, el timonel azulcrema ya tiene definida la pieza que ocupará el carril izquierdo. Todo apunta a que el joven colombiano Óscar Perea será el encargado de saltar como titular, asumiendo la responsabilidad de aportar velocidad, profundidad y desborde por la banda.

El futbolista sudamericano ya demostró estar a la altura de la exigencia en compromisos recientes, destacando especialmente por su aporte ofensivo y su capacidad para asociarse con Alejandro Zendejas, Carlos Álvarez y el capitán Henry Martín en la delantera. De esta manera, el cuerpo técnico confía en su frescura para mantener el peso ofensivo del equipo sin resentir la ausencia de su figura lesionada.

Las otras ausencias sensibles que condicionan el once del América ante Tigres

Más allá del hueco que deja Brian Rodríguez en la ofensiva, el estratega uruguayo deberá lidiar con otras bajas de peso en distintas líneas del campo. El mediocampista Erick Sánchez no podrá ver acción debido a que acumuló su quinta tarjeta amarilla, cumpliendo así con su respectivo partido de suspensión automática.

A esta baja se suma la probable ausencia de Kevin Álvarez, a quien el cuerpo técnico optaría por resguardar fuera de la convocatoria. El lateral derecho acumula cuatro amonestaciones y recibir una más lo dejaría fuera del partido de ida de los Cuartos de Final, un riesgo que en Coapa no están dispuestos a correr en la antesala de la Liguilla.