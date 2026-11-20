Se termina el torneo mexicano en esta fecha 17, y aún no se definen los enfrentamientos, por lo intenso que han sido las últimas jornadas, con varios equipos teniendo la chance de avanzar. En el caso de América, aún no define su lugar definitivo en el certamen y peleará el sábado ante Tigres por terminar como líder del torneo general, donde lucha con Cruz Azul y Chivas.

Ese partido de Tigres vs América, lo podrás ver EN VIVO por Azteca Siete y el resultado, sumado a esperar lo que suceda con el partido de Chivas ante Cruz Azul del domingo, definirá y aclarará el camino.

Por ese motivo hay una lista de rivales que eventualmente podrían enfrentar al Ame en el inicio de los Cuartos de Final del campeonato mexicano.

Así luce actualmente la tabla general, antes de la Jornada 17 de la Liga MX

1. Cruz Azul — 32 puntos

2. América — 30 puntos

3. Chivas — 30 puntos

4. Toluca — 27 puntos

5. Atlas — 27 puntos

6. Santos Laguna — 25 puntos

7. Monterrey — 24 puntos

8. León — 23 puntos

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9. Pachuca — 22 puntos

10. Tijuana — 22 puntos

11. Pumas UNAM — 21 puntos

12. Querétaro — 20 puntos

13. Puebla — 19 puntos

14. Atlético San Luis — 19 puntos

15. Tigres — 15 puntos

16. Atlante — 14 puntos

17. Necaxa — 13 puntos

18. FC Juárez — 11 puntos

Seis equipos, entre las posibilidades para ser el rival del América en los Cuartos de Final

Por la configuración inconlcusa de la tabla, estos son los equipos que podría enfrentar América: Atlas, Santos, Rayados, León, Pachuca o Pumas.

Ahora mismo, hasta antes del partido de Jornada 17, el rival de América sería el cuadro de Rayados de Monterrey, pero eso puede moverse con los resultados de la fecha 17.

Santiago Ramos Mingo en conferencia de prensa, previo a nuestro partido de Jornada 17 contra Tigres. 🎙️🦅 pic.twitter.com/Wkhpe4vTp8 — Club América (@ClubAmerica) November 20, 2026