Los cuartos de final entre Pachuca y Chivas dejaron mucha tela que cortar. Uno de los momentos más polémicos de la noche fue la expulsión de Oussama Idrissi, futbolista de los Tuzos que debió abandonar el campo de juego en los últimos minutos de partido por recibir una doble tarjeta amarilla, producto de una provocación al banco de suplentes del Guadalajara.

Los aficionados del América hicieron hincapié en esta decisión del árbitro Fernando Hernández, la cual no habría sido imparcial de acuerdo a sus reclamos. Y es que el usuario de X, @ElJefeAguila, apuntó en contra de Efraín Álvarez, jugador de Chivas, quien también debió recibir un castigo por sus actitudes dentro del campo de juego.

Afición del América arremete contra Efraín Álvarez

La fuente mencionada remarca que el futbolista de Chivas “se la pasó todo el partido provocando a Idrissi sin tener ninguna repercusión”. Posteriormente, explica que el marroquí anota un doblete y, como reacción ante las provocaciones de Efraín Álvarez, decide festejárselos en la cara.

“Mete dos goles Idrissi y lo normal es que vaya a festejárselos, pero el árbitro decide expulsarlo”, expresó la cuenta de @ElJefeAguila con más de 150 mil seguidores. Luego cierra con la siguiente frase: “En fin, el equipo más mimado de la liga”. Su posteo tuvo miles de reacciones, tanto positivas como negativas.

Efraín Álvarez se la pasó todo el partido provocando a Idrissi sin tener ninguna repercusión. Mete dos goles Idrissi y lo normal es que vaya a festejárselos, pero el árbitro decide expulsarlo. En fin, el equipo más mimado de la liga. https://t.co/IyiSxBo9Vx — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) November 27, 2026

Pachuca intentará apelar la expulsión de Idrissi

Según diversos reportes, la directiva de Pachuca buscará apelar la expulsión de Oussama Idrissi ante la Comisión Disciplinaria. El objetivo del cuadro hidalguense es que el futbolista marroquí pueda estar a disposición de Benjamín Mora para el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026.

Por lo pronto, Idrissi se perderá el encuentro que se celebrará este domingo 29 de noviembre en el Estadio Akron. Su ausencia representa una baja sensible para los Tuzos, quienes deberán evitar una derrota ante Chivas para conseguir el boleto a las semifinales de la Liga BBVA MX.