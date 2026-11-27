Así como Gabriel Milito reveló un plan para vencer a Pachuca en la revancha, el entrenador de Chivas también quedó en el centro de la polémica durante el partido de ida de los cuartos de final. El argentino protagonizó un tenso cruce con la árbitra Katia Itzel García en la Liguilla del Apertura 2026, una situación que no apareció en la transmisión televisiva.

Mientras que Milito se había transformado en leyenda con un récord, ahora volvió a ser noticia por su reacción durante el encuentro en el Estadio Hidalgo. Videos difundidos en redes sociales mostraron el reclamo del técnico hacia la cuarta árbitra de la Liga BBVA MX, después de varias decisiones del silbante principal que generaron su malestar.

Gabriel Milito Gabriel Milito, t{ecnico de Chivas (MEXSPORT)

¿Qué pasó entre Gabriel Milito y Katia Itzel en Pachuca vs. Chivas?

El episodio ocurrió durante el primer tiempo, cuando Milito comenzó a reclamar las decisiones arbitrales desde su zona. El DT consideraba que no se estaban sancionando algunas infracciones contra sus futbolistas en mitad de campo.

De acuerdo con las imágenes compartidas, el argentino discutió con Katia Itzel García, quien intentó explicarle las decisiones tomadas por el cuerpo arbitral. Además, las protestas ocasionaron que Milito reciba tarjeta amarilla. La tensión fue tal que integrantes del cuerpo técnico de Chivas se acercaron para apartar a Milito y evitar que el reclamo continuara.

Gabriel Milito reclamó contra la silbante mundialista Katia Itzel y el árbitro central lo amonestó en Pachuca vs Chivas https://t.co/mZTjsDiXv1 — Diego González🗞️ (@DieGonzalez73_) November 27, 2026

¿Qué necesita Chivas para dar vuelta la serie con Pachuca?

El encuentro terminó con triunfo de Pachuca por 2-1, por lo que el Rebaño Sagrado quedó obligado a buscar la remontada en casa.

Katia Itzel García (MEXSPORT)

Chivas recibirá a los Tuzos el domingo 29 de noviembre, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron. Después de perder la ida, el equipo de Milito necesita ganar para avanzar a las semifinales del Apertura 2026. Estos son los escenarios para la revancha:

Victoria de Chivas: avanzará a semifinales si consigue revertir el marcador global.

avanzará a semifinales si consigue revertir el marcador global. Empate o derrota: quedará eliminado y Pachuca seguirá en la competencia.

El Rebaño tendrá además una ventaja importante: Oussama Idrissi, autor de los dos goles de Pachuca en la ida, fue expulsado por doble amarilla y no podrá disputar la revancha, salvo que prospere una apelación. Milito deberá concentrarse en conseguir la remontada del Guadalajara y evitar la polémica arbitral.