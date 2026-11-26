La expulsión de Oussama Idrissi ocurrió en el tiempo agregado del triunfo 2-1 de Pachuca sobre Chivas, correspondiente a la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 en el Estadio Hidalgo.

El Rebaño se había adelantado al minuto 6 tras un autogol de Eduardo Bauermann, pero el atacante neerlandés-marroquí (drissi) encabezó la remontada de los Tuzos con un disparo bombeado sobre Raúl “Tala” Rangel al 48′ y un derechazo desde fuera del área al 90+2′ que selló la victoria local.

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Tras festejar el segundo tanto y mientras regresaba a su propio campo, Idrissi realizó gestos provocadores dirigidos directamente hacia la banca del Guadalajara, a diferencia de las primeras versiones que señalaban una burla contra un jugador dentro de la cancha.

El árbitro central, Fernando Hernández, siguió de cerca la acción y lo amonestó por conducta antideportiva al minuto 90+5′. Como el extremo ya arrastraba una tarjeta amarilla desde el 42′ (producto de un conato de bronca en el que también fueron amonestados Carlos Moreno y Omar Govea), la sanción derivó en su expulsión por acumulación de tarjetas.

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La tarjeta roja desató un intenso debate

La tarjeta roja desató un intenso debate en redes sociales, donde numerosos aficionados y analistas señalaron que la expulsión fue injusta y excesivamente rigorista.

Quienes cuestionan la decisión arbitral argumentan que los festejos efusivos y el intercambio de señas forman parte de la tensión habitual de una Liguilla, por lo que consideran desproporcionado dejar a un equipo sin su figura para el partido decisivo por una provocación menor en tiempo de compensación.

En contraste, otro sector respaldó el criterio de Fernando Hernández al subrayar que el reglamento sanciona explícitamente cualquier gesto de burla hacia los adversarios, sin importar el minuto del encuentro.

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Liga BBVA MX Apertura 2026 Pachuca vs Guadalajara - CFI Tras firmar el doblete de la remontada 2-1 de Pachuca ante Chivas en el Estadio Hidalgo, Oussama Idrissi vio la tarjeta roja por provocar a la banca rojiblanca (Jose Hernandez/Jose Hernandez)

Pachuca con la ventaja en el marcador pero con desventaja en el campo

Con esta suspensión, Pachuca viajará al Estadio Akron con una ventaja mínima en el marcador global, pero sin su principal referente ofensivo para el duelo de vuelta este domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas (hora del centro de México).

A los Tuzos les bastará cualquier empate para avanzar a semifinales, mientras que Chivas necesita ganar por cualquier marcador para clasificar gracias a su condición de líder general.

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