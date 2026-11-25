La noticia de que Antonio Mohamed deja Toluca a fin de año sorprendió a todos. El entrenador argentino cerrará su etapa en los Diablos Rojos después de dos años de éxitos, en los que consiguió conquistar 6 campeonatos y devolver al club a los primeros planos del futbol mexicano e internacional.

Así como Mohamed reveló la razón por la que se marcha del Toluca, su salida también invita a repasar el legado que construyó en la institución. El “Turco” dejará el cargo por común acuerdo al finalizar diciembre de 2026, después de reconocer el desgaste físico y emocional acumulado durante este ciclo.

Vega y Paulinho son los futbolistas mejor pagados del plantel del Toluca campeón del Clausura 2025 Vega y Paulinho son los futbolistas mejor pagados del plantel del Toluca campeón del Clausura 2025 (Getty Images)

Liga MX: Clausura 2025

El primer gran logro de Mohamed llegó el 25 de mayo de 2025. Toluca venció 2-0 al América en el marcador global, después de empatar sin goles en la ida y ganar la vuelta en el Estadio Nemesio Díez. Así terminó con una larga sequía de títulos de liga y evitó que su antiguo equipo consiguiera el tetracampeonato.

Campeon de Campeones (Crédito: X Toluca FC / @TolucaFC)

Campeón de Campeones 2024-25

El 20 de julio de 2025, los Diablos volvieron a superar al América, esta vez por 3-1 en Carson, California. Alejandro Zendejas adelantó a las Águilas, pero Franco Romero, Bruno Méndez y Paulinho remontaron para los de Mohamed.

Toluca Toluca está en búsqueda de un refuerzo bomba de última hora para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX (Toluca FC)

Campeones Cup 2025

El 1 de octubre de 2025, los mexiquenses ganaron 3-2 LA Galaxy en un partido que resolvieron en los últimos minutos. Franco Romero empató al 88′ y Federico Pereira marcó el tanto definitivo en el 90+3′.

Jugadores de Toluca, Apertura 2025

Liga MX: Apertura 2025

El “Turco” consiguió el bicampeonato después de una final dramática contra Tigres. Toluca perdió 1-0 la ida, ganó 2-1 la vuelta y llevó la serie a los penales. En una tanda de 24 disparos, los Diablos se impusieron 9-8.

Toluca Concachampions 2026 Nicolas Castro, Francisco Sebastian Cordova, Luan Garcia, Andres Pereira of Toluca during the final match between Toluca vs (and) Tigres UANL as part of the 2026 CONCACAF Champions Cup, at Nemesio Diez Stadium, on May 30, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico. (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

Copa de Campeones de la Concacaf 2026 (Concachampions)

El 30 de mayo de 2026, Toluca empató 1-1 con Tigres después del tiempo extra y ganó 6-5 en los penales. La consagración significó la tercera Concachampions de su historia y el boleto al Mundial de Clubes 2029.

La lista de los campeones de los seis títulos de Toluca con Antonio Mohamed La lista de los campeones de los seis títulos de Toluca con Antonio Mohamed (Crédito: @TolucaFC / X)

Leagues Cup 2026

El sexto trofeo llegó el 6 de septiembre de 2026. Toluca derrotó 2-0 a Rayados de Monterrey en Houston, con goles de Alexis Vega y Helinho, y cerró otra conquista bajo el mando del entrenador argentino.