La noticia de que Antonio Mohamed deja Toluca a fin de año sorprendió a todos. El entrenador argentino cerrará su etapa en los Diablos Rojos después de dos años de éxitos, en los que consiguió conquistar 6 campeonatos y devolver al club a los primeros planos del futbol mexicano e internacional.
Así como Mohamed reveló la razón por la que se marcha del Toluca, su salida también invita a repasar el legado que construyó en la institución. El “Turco” dejará el cargo por común acuerdo al finalizar diciembre de 2026, después de reconocer el desgaste físico y emocional acumulado durante este ciclo.
Liga MX: Clausura 2025
El primer gran logro de Mohamed llegó el 25 de mayo de 2025. Toluca venció 2-0 al América en el marcador global, después de empatar sin goles en la ida y ganar la vuelta en el Estadio Nemesio Díez. Así terminó con una larga sequía de títulos de liga y evitó que su antiguo equipo consiguiera el tetracampeonato.
Campeón de Campeones 2024-25
El 20 de julio de 2025, los Diablos volvieron a superar al América, esta vez por 3-1 en Carson, California. Alejandro Zendejas adelantó a las Águilas, pero Franco Romero, Bruno Méndez y Paulinho remontaron para los de Mohamed.
Campeones Cup 2025
El 1 de octubre de 2025, los mexiquenses ganaron 3-2 LA Galaxy en un partido que resolvieron en los últimos minutos. Franco Romero empató al 88′ y Federico Pereira marcó el tanto definitivo en el 90+3′.
Liga MX: Apertura 2025
El “Turco” consiguió el bicampeonato después de una final dramática contra Tigres. Toluca perdió 1-0 la ida, ganó 2-1 la vuelta y llevó la serie a los penales. En una tanda de 24 disparos, los Diablos se impusieron 9-8.
Copa de Campeones de la Concacaf 2026 (Concachampions)
El 30 de mayo de 2026, Toluca empató 1-1 con Tigres después del tiempo extra y ganó 6-5 en los penales. La consagración significó la tercera Concachampions de su historia y el boleto al Mundial de Clubes 2029.
Leagues Cup 2026
El sexto trofeo llegó el 6 de septiembre de 2026. Toluca derrotó 2-0 a Rayados de Monterrey en Houston, con goles de Alexis Vega y Helinho, y cerró otra conquista bajo el mando del entrenador argentino.