La directiva de Rayados de Monterrey tomó una postura pública después del empate 0-0 contra el América, en el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2026. Walter Erviti, director deportivo del conjunto regiomontano, acompañó al entrenador Matías Almeyda a la conferencia de prensa y utilizó ese espacio para cuestionar la designación arbitral y el criterio del silbante Víctor Alfonso Cáceres Hernández.

El dirigente manifestó que el club no quedó conforme con la elección del árbitro, debido a que tres semanas antes también había dirigido un encuentro de Monterrey. Además, consideró que algunas decisiones durante el enfrentamiento contra las Águilas perjudicaron al equipo, que disputó casi 80 minutos con un futbolista menos tras la expulsión de Ricardo Chávez.

Walter Erviti El directivo se le fue con todo al silbante central. (Sitio web: Fandom)

Las palabras de Erviti tras el empate entre Rayados y América

Durante la conferencia pospartido, Erviti tomó la palabra para explicar la inconformidad de Monterrey con la designación de Cáceres Hernández. El directivo recordó que el silbante había dirigido otro compromiso de Rayados apenas tres semanas antes y aseguró que aquella actuación tampoco dejó satisfecho al club.

“Quiero hacer un pequeño comentario sobre la designación del arbitraje que nos ha llamado la atención, que designen a un árbitro que hace tres semanas estuvo acá para un partido tan importante como este”, expresó el argentino.

Posteriormente, el dirigente agregó que el antecedente influyó en la postura del club: “El arbitraje que había tenido hace tres semanas a nosotros no nos había dejado conformes y creo que una designación tan pronta no es buena para el espectáculo”.

La exigencia del directivo de Rayados

En la parte final de su intervención, Walter explicó que sus declaraciones representan la postura de una institución que busca competir y mantener una relación cercana con sus aficionados. El director deportivo pidió que los integrantes de la Liga BBVA MX reconocieran el trabajo que realiza Monterrey y el esfuerzo de sus futbolistas durante el torneo.

“Nosotros representamos a un club muy grande, trabajamos diariamente para salir adelante, para que la gente que nos acompaña se sienta identificada y necesitamos que todos en la liga sean conscientes del esfuerzo que hace este club para salir adelante día a día”, concluyó el directivo.