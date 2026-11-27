Así como muchos se preguntan por los precios de boletos para otros partidos, los aficionados de Atlas y Toluca también quieren conocer las condiciones climáticas que habrá durante el encuentro de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026. El partido se jugará este sábado 28 de noviembre a las 19:00 en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. ¿Qué pasa si llueve?

Mientras Antonio Mohamed se irá de Toluca pero aún puede ganar hasta 4 títulos, el entrenador buscará llevar a los Diablos Rojos a las semifinales de la Liga BBVA MX. Para eso, su equipo cuenta con una ventaja de dos goles después del triunfo por 2-0 en el partido de ida.

Toluca vs Atlas En qué posición de la Tabla General se ubican Toluca y Atlas (X: @LigaBBVAMX)

Los detalles del clima para Atlas vs. Toluca

El pronóstico para Guadalajara anticipa buenas condiciones durante el encuentro. De acuerdo con Meteored México, a las 19:00 horas se espera cielo despejado, una temperatura de 16 °C y ninguna probabilidad de lluvia. Estos son los detalles:

Temperatura: 16 °C.

16 °C. Estado del cielo: despejado.

despejado. Probabilidad de lluvia: 0 %.

0 %. Humedad: alrededor del 70 %.

alrededor del 70 %. Viento: leve, desde el suroeste, a unos 1.6 km/h.

leve, desde el suroeste, a unos 1.6 km/h. ¿Qué pasa si llueve? El partido NO se suspende. Sin embargo, no se esperan precipitaciones.

Estadio Jalisco

¿Qué necesita Atlas para remontar la serie contra Toluca?

Los Rojinegros llegan al Estadio Jalisco con una desventaja de dos goles. En la ida, Toluca se impuso por 2-0 con un doblete de Helinho, por lo que el equipo de Hernán Crespo está obligado a buscar una remontada.

Atlas: necesita ganar por dos o más goles. Si se impone 2-0, igualará el global 2-2 y avanzará por su mejor posición en la tabla general, sin necesidad de tiempos extra ni penales. Tiene ventaja deportiva y la localía a su favor

necesita ganar por dos o más goles. Si se impone 2-0, igualará el global 2-2 y avanzará por su mejor posición en la tabla general, sin necesidad de tiempos extra ni penales. Tiene ventaja deportiva y la localía a su favor Toluca: clasifica con una victoria, un empate o incluso perdiendo por un gol de diferencia. Quedará eliminado si cae por dos o más tantos.

Atlas afición Apertura 2026 Liga MX estadio jalisco (Mexsport)

Atlas terminó 4º con 28 puntos, mientras que Toluca fue 5º con 27 unidades. Esa diferencia en la clasificación favorece a los rojinegros en caso de empate global. El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jalisco y no habrá ningún detalle climático que afecte el juego.