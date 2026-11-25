El anuncio de salida de Antonio Mohamed de Toluca sorprendió a todos. El director técnico argentino de 56 años dejará a los Diablos Rojos a fin de año, pero todavía tiene objetivos importantes por delante. Su equipo continúa en la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y también disputará la Copa Intercontinental de la FIFA.

Así como se habla de los títulos que ya ganó el Turco Mohamed con los Diablos Rojos, el entrenador todavía podría ampliar su palmarés antes de despedirse. Toluca tiene la posibilidad de conquistar 4 trofeos más: 1 del futbol mexicano y 3 internacionales.

Antonio Mohamed Liga BBVA MX Apertura 2026 Toluca vs Monterrey Antonio Mohamed head coach of Toluca during the 16th round match between Toluca vs (and) Monterrey as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on November 07, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Podrían ser 4 trofeos: Mohamed podría sumar un título local y 3 internacionales

La primera oportunidad está en la Liguilla del Apertura 2026, donde Toluca disputa los Cuartos de Final frente a Atlas. Si consigue avanzar y gana dos series más, Mohamed podría cerrar su etapa con otro campeonato de Liga MX.

Antonio Mohamed, DT de Toluca en el Clausura 2025

Además, Los Diablos clasificaron a la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 tras conquistar la Concacaf Champions Cup y tienen 3 trofeos en disputa durante diciembre, todos en partidos únicos en Qatar.

Derbi de las Américas: 9 de diciembre, contra el campeón de la Copa Libertadores 2026, que saldrá entre Estudiantes de La Plata o Palmeiras . Se jugará en el Estadio Jassim bin Hamad, en Doha.

9 de diciembre, contra el campeón de la Copa Libertadores 2026, que saldrá entre . Se jugará en el Estadio Jassim bin Hamad, en Doha. Copa Challenger: 12 de diciembre, ante Mamelodi Sundowns , siempre que Toluca supere su primer compromiso. También se disputará en el Estadio Jassim bin Hamad.

12 de diciembre, , siempre que Toluca supere su primer compromiso. También se disputará en el Estadio Jassim bin Hamad. Copa Intercontinental: 16 de diciembre, frente al Paris Saint-Germain, si los mexicanos ganan los dos partidos anteriores. La sede será el Estadio Ahmad bin Ali, en Al Rayyan.

Cada encuentro entrega un título independiente, pero Toluca deberá ganar para seguir avanzando. Una derrota en cualquiera de las dos primeras instancias le quita la posibilidad de disputar los trofeos posteriores.

Antonio Mohamed, DT de Toluca

Antonio Mohamed aún pelea la Liguilla del Apertura 2026

Antes de pensar en !atar, Mohamed tiene que concentrarse en la serie contra Atlas. El partido de ida se juega este miércoles 25 de noviembre, a las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Nemesio Díez. La vuelta será el sábado 28, a la misma hora, en el Estadio Jalisco.

Atlas terminó 4º con 28 puntos, mientras que Toluca fue 5º con 27. Por ese motivo, los rojinegros avanzarían a semifinales en caso de empate en el marcador global tras los 180 minutos. Los de Mohamed ganaron solo 1 de los últimos 10 encuentros. En tanto, los de Hernán Crespo buscan hacer valer su ventaja deportiva. ¿Conseguirá más trofeos el Turco?