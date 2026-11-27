Mientras muchos se preguntan cuándo vuelve a jugar el Club América, las Águilas se preparan para recibir a Rayados de Monterrey en el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026. El encuentro se disputará este sábado 28 de noviembre y todavía aparecen boletos disponibles en distintas zonas en el Estadio Banorte.

A pesar de que hay críticas contra Guillermo Almada, el equipo azulcrema tiene una ventaja importante para buscar su clasificación a las semifinales de la Liguilla de la Liga BBVA MX. Después del empate sin goles en la ida, América depende de sí mismo y contará con el apoyo de su afición en casa.

Las bajas para América vs Rayados Los jugadores que serán baja para América vs Rayados por el Apertura 2026 (X: @ClubAmerica)

Precios de los boletos para Club América vs Rayados de Monterrey en el Estadio Banorte

La oferta de entradas contempla diferentes sectores y precios. El Club Banorte se encuentra agotado, pero otras zonas todavía muestran disponibilidad. Estos son los costos, según la página oficial:

410.90 pesos: 500 Norte, 600 Norte, 500 Sur y 600 Sur.

500 Norte, 600 Norte, 500 Sur y 600 Sur. 528.30 pesos: 400 Norte y 400 Sur.

400 Norte y 400 Sur. 704.40 pesos: 500 Lateral y 600 Lateral.

500 Lateral y 600 Lateral. 939.20 pesos: 400 Lateral.

400 Lateral. 997.90 pesos: 300 Preferente.

300 Preferente. 1,056.60 pesos: 100 Norte, 100 Sur y 300 Cabecera.

100 Norte, 100 Sur y 300 Cabecera. 1,291.40 pesos: 100 Plus.

100 Plus. 1,408.80 pesos: 200 Platea.

200 Platea. 1,526.20 pesos: 100 Lateral, 300 Lateral A y 300 Lateral B.

100 Lateral, 300 Lateral A y 300 Lateral B. 1,643.60 pesos: 300 Premium.

300 Premium. 1,878.40 pesos: Palcos Club.

Palcos Club. 1,995.80 pesos: Corner Club y Locker Club.

Corner Club y Locker Club. 2,935 pesos: Tunnel Club y Terraza INTER.MX.

Tunnel Club y Terraza INTER.MX. 3,522 pesos: Super Seats.

¿A qué jugador extraña América? Fue figura en el Club América del tricampeonato, hoy el club lo extraña y el brilla en Sudamérica (X: Club América)

Paso a paso para comprar los boletos

Ingresar al sitio oficial de Fanki

Seleccionar evento (América vs Monterrey - Cuartos De Final, vuelta)

Tocar “Comprar”

Escoger sección y sub-sección

Tocar “Continuar al pago”

Ingresar número de teléfono y pagar.

Miguel Borja en el partido de Rayados de Monterrey vs Club América (Foto: X / América)

América vs Monterrey: ¿Qué necesita cada uno para avanzar a semifinales?

El empate 0-0 en el Estadio BBVA dejó la serie abierta, aunque con una ventaja deportiva para América. En los cuartos de final no se utiliza el gol de visitante como criterio de desempate: si el marcador global termina igualado, avanza el equipo que haya ocupado una mejor posición en la fase regular del Apertura 2026.

América fue 3º con 30 puntos, mientras que Rayados terminó 6º con 27 unidades. Por eso, el conjunto de Guillermo Almada tiene dos caminos para clasificar: ganar o empatar. Si pierde, avanzará el Monterrey. El encuentro comenzará a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte. Los dirigidos por Matías Almeyda buscan dar el batacazo.