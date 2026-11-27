Atlas y Toluca volverán a verse las caras este sábado 28 de noviembre en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026. Los Diablos Rojos consiguieron una ventaja de dos goles en el Estadio Nemesio Diez gracias a un doblete de Helinho, aunque los Rojinegros cuentan con un factor a su favor para revertir la serie.

Conocer el puesto de cada equipo en la Tabla General del Apertura 2026 es esencial, ya que la posición en la que finalizaron la fase regular será el criterio de desempate en caso de igualdad en el marcador global. Apenas un punto separó a ambos conjuntos tras las 17 jornadas del campeonato.

¿Qué posición ocupan Atlas y Toluca en la Tabla General del Apertura 2026?

Atlas finalizó en la cuarta posición de la Tabla General con 28 puntos, mientras que Toluca culminó en el quinto puesto con 27 unidades. Esto le permitió al cuadro dirigido por Hernán Crespo cerrar la serie de los cuartos de final ante su afición.

Curiosamente, los Diablos Rojos anotaron más goles y perdieron menos partidos que los Rojinegros durante la fase regular del Apertura 2026. Sin embargo, Atlas consiguió una victoria más que el equipo de Antonio Mohamed.

Estos fueron los números de ambos equipos en la fase regular:

Atlas

Posición: 4°.

Puntos: 28.

Victorias: 8.

Empates: 4.

Derrotas: 5.

Goles a favor: 30.

Goles en contra: 33.

Diferencia de gol: -3.

Toluca vs Atlas Toluca vs Atlas (MEXSPORT)

Toluca

Posición: 5°.

Puntos: 27.

Victorias: 7.

Empates: 6.

Derrotas: 4.

Goles a favor: 35.

Goles en contra: 23.

Diferencia de gol: +12.

¿Quién avanzará a semifinales si Atlas y Toluca empatan en el marcador global?

Debido a la reglamentación de la Liga BBVA MX, Atlas avanzará a las semifinales del Apertura 2026 en caso de empate en el marcador global. De esta manera, al conjunto tapatío le alcanzará con vencer por dos goles de diferencia a los Diablos Rojos en el Estadio Jalisco.

Por su parte, Toluca conseguirá su boleto a la siguiente instancia si gana, empata o incluso pierde por la mínima diferencia en el partido de vuelta. Cabe destacar que no habrá tiempos extra ni tanda de penales para definir la eliminatoria.