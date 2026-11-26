Tras caer 2-0 ante Toluca en el Estadio Nemesio Diez con un doblete del brasileño Helinho (15′ y 54′ de penal), Atlas quedó obligado a firmar una remontada este sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco para seguir con vida en los Cuartos de Final del Apertura 2026.

El reto exige máxima efectividad a los Rojinegros de Hernán Crespo, que durante la fase regular apenas registraron dos victorias, tres empates y cuatro derrotas como locales.

Enfrente estará un Toluca motivado por despedir con otro campeonato a Antonio Mohamed. El estratega cerrará su exitoso ciclo en el banquillo choricero al concluir su participación en el Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA 2026, luego de haberle devuelto el protagonismo y el título de liga a la institución.

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¿Cómo le fue a Atlas como local en el Apertura 2026?

A lo largo de las 17 jornadas del campeonato, el equipo dirigido por Hernán Crespo disputó nueve encuentros en Guadalajara y cosechó 9 de 27 puntos posibles, con un balance de 13 goles a favor y 21 en contra.

Los dos triunfos rojinegros en casa se dieron ante Tigres por 2-1 en la Jornada 4 (15 de agosto) y frente a Puebla por 4-3 en la Jornada 14 (25 de octubre). Asimismo, registró tres empates con marcador de 1-1: contra Atlante en la Jornada 7 (5 de septiembre), frente a Pumas en la Jornada 9 (19 de septiembre) y ante Chivas en el Clásico Tapatío de la Jornada 11 (10 de octubre).

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Por su parte, las cuatro derrotas en el Estadio Jalisco ocurrieron frente a Monterrey por 0-2 en la Jornada 3 (1 de agosto), contra Querétaro por 1-3 en la Jornada 6 (29 de agosto), ante América por 2-5 en la Jornada 13 (21 de octubre) y frente a Pachuca por 1-4 en la Jornada 16 (7 de noviembre).