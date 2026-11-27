El Club América y Rayados de Monterrey se verán las caras este sábado 28 de noviembre en el Estadio Banorte por la vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego del empate por 0-0 en el partido de ida, la posición que ocupa cada equipo en la Tabla General podría ser determinante para definir la serie.

Si bien es cierto que ambos equipos consiguieron la misma cantidad de victorias durante la fase regular del torneo, el cuadro dirigido por Guillermo Almada cosechó tres puntos más que el conjunto de Matías Almeyda. Esta diferencia le otorga una ventaja deportiva a las Águilas de cara al compromiso que podrás disfrutar por la pantalla de TV Azteca Deportes.

¿Qué posición ocupan América y Rayados de Monterrey en la Tabla General del Apertura 2026?

El América finalizó la fase regular del Apertura 2026 en la tercera posición de la Tabla General con 30 puntos, producto de ocho victorias, seis empates y tres derrotas. Las Águilas estuvieron en condiciones de quedarse con el liderato del certamen, pero perdieron por 1-0 ante Tigres en la última jornada.

Por su parte, Rayados de Monterrey se ubicó en el sexto lugar con 27 unidades, luego de registrar ocho triunfos, tres empates y seis derrotas. El cuadro regiomontano terminó con la misma cantidad de puntos que Toluca, aunque los Diablos Rojos se quedaron con la quinta posición por tener una mejor diferencia de goles.

Así finalizaron los ocho equipos clasificados a la Liguilla del Apertura 2026:

1.° Chivas: 33 puntos.

2.° Cruz Azul: 32 puntos.

3.° América: 30 puntos.

4.° Atlas: 28 puntos.

5.° Toluca: 27 puntos.

6.° Rayados de Monterrey: 27 puntos.

7.° León: 26 puntos.

8.° Pachuca: 25 puntos.

América vs Rayados América finalizó por encima de Monterrey en la Tabla General (X: @ClubAmerica)

¿Qué necesitan América y Rayados de Monterrey para avanzar a las Semifinales?

De acuerdo con la reglamentación de la Liga BBVA MX, en caso de que exista un empate en el marcador global de los Cuartos de Final, el equipo que haya finalizado en una mejor posición en la Tabla General será el que avance a la siguiente instancia.

De esta manera, al América le bastará con empatar por cualquier marcador en el Estadio Banorte para clasificar a las Semifinales del Apertura 2026. En este contexto, Rayados de Monterrey está obligado a vencer al cuadro azulcrema en la Ciudad de México para seguir con vida en el certamen.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO América vs Rayados de Monterrey este 28 de noviembre?

El partido de vuelta entre América y Rayados de Monterrey por los Cuartos de Final del Apertura 2026 se disputará este sábado 28 de noviembre a partir de las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Podrás disfrutar del encuentro EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, el sitio web de Azteca Deportes y la App Oficial de TV Azteca Deportes, con una transmisión que comenzará a las 21:00 horas.