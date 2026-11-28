Los Rojinegros del Atlas reciben al Deportivo Toluca, en partido de vuelta de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, encuentro al cual llegan los Diablos con la ventaja global de 2-0 tras el marcador del miércoles en el compromiso de ida.

Atlas y Toluca, que quedaron en el cuarto y quinto sitio de la calificación, se enfrentan a las 7:00 de la tarde, y tendrán todos los reflectores, para resolver la incógnita de qué equipo será capaz de avanzar a la antesala de la Final.

¿Qué necesita Atlas para avanzar a Semifinales en el partido vs Toluca?

Atlas, que juega como local este partido de Semifinales, necesita ganar por dos goles o más para empatar el global.

Si Atlas empata el global, tendrá el boleto por la mejor posición en la tabla, por lo que se estima que de arranque vayan por todo.

Si Toluca y Atlas empatan sin goles o si Toluca gana, Atlas habrá quedado eliminado.

Si vamos a soñar, que sea en grande y que sea JUNTOS ❤️🖤#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/6ReXJn493g — Atlas FC (@AtlasFC) November 28, 2026

¿Qué necesita Toluca para avanzar a los Cuartos de Final?

Toluca, ganando por cualquier marcador avanza. Si empata en el Jalisco sin goles o 1-1 también avanzará.

Toluca con dos goles de ventaja tiene esa gran chance de ir a las Semis, pero tendrá que completar su camino aún con Mohamed como el estratega de los escarlatas.

Te podría interesar: Estos fueron todos los resultados de los partidos de ida de los Cuartos de Final en la Liga MX

cuartos de final resultados

Lo que tienes que saber del Atlas vs Toluca de los Cuartos de Final

(4) Atlas vs Toluca (5)

Hora: 7:00 PM

Estadio: Jalisco

Marcador global: Atlas 0-2 Toluca