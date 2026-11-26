Se jugaron los partidos de ida de los Cuartos de Final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, y parece que Cruz Azul es el único equipo que tiene totalmente amarrado el boleto a Semifinales, tras vencer en una noche lluviosa a León en esta Liguilla.

NOS LLEVAMOS LA VENTAJA DE GUANAJUATO.



A SELLAR EL PASE A SEMIS EL DOMINGO DE VUELTA EN CASA.



ESTO ES CRUZ AZUL 💙 pic.twitter.com/uqkq4PVMx4 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 27, 2026

Los resultados quizás han causado un poco de sorpresa, y es que se esperaba que América hiciera más jugando ante un Monterrey que condicionó su juego con 10 jugadores, pero el Ame no logró marcar y todo buscarán resolverlo en casa el sábado en partido que podrás ver EN VIVO por Azteca Deportes, desde la cancha del Estadio Azteca.

En otro frente, el Atlas perdió por un 2-0 de Toluca, que el sábado en el Jalisco quiere cerrar la serie, pero los Rojinegros con ese marcador y jugando en casa no deberán ser tomados como aniquilados, y seguramente lucharán por lo que aún el boleto está en el aire.

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El equipo de Chivas visitando el jueves a Pachuca, fue advertido por los Tuzos que ganaron en casa por un 2-1 que si bien no parece imposible de remontar, si genera muchas interrogantes, sobre todo por los dos goles que recibió, cuando en 17 jornadas fue el menos goleado con solo 15 tantos.

Los resultados de los partidos de ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de Liga MX

Toluca 2-0 Atlas

Rayados 0-0 América

Pachuca 2-1 Chivas

León 0-4 Cruz Azul