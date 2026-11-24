Mientras la Hormiga González vive un gran momento fuera de Chivas, el Guadalajara ya analiza cómo reforzar su ataque de cara al Clausura 2027. Parece estar la necesidad en el puesto de centrodelantero y la directiva tendría en sus planes incorporar a un nuevo jugador. Sin embargo, una de las alternativas podría estar dentro de sus propias fuerzas básicas.

Así como Gabriel Milito se convirtió en leyenda por un logro impensado, el entrenador argentino también podría encontrar una solución en un futbolista que viene de destacarse en las categorías juveniles. Anwar Ben Rhouma terminó el Apertura 2026 como campeón de goleo de la Sub-21, con 12 anotaciones.

Anwar Ben Rhouma, delantero Sub-21 de Chivas de Guadalajara (Foto: IG / @anwarbenrhoumaaa)

Anwar Ben Rhouma, el delantero Sub-21 de Chivas que Milito debería observar

Ben Rhouma llegó a las fuerzas básicas rojiblancas desde Mazatlán el año pasado, y tuvo un torneo destacado bajo la dirección de Luis Arce. Sus 12 goles le permitieron quedarse con el campeonato de goleo de la categoría Sub-21, un registro que lo coloca como una alternativa para observar en la próxima pretemporada.

Ben Rhouma ya tuvo una primera experiencia en la Liga de Expansión MX, donde ingresó desde el banco de suplentes, aunque no consiguió marcar. Ahora, la expectativa pasa por saber si Gabriel Milito lo incluirá en los trabajos del plantel profesional antes del comienzo del Clausura 2027.

Anwar Ben Rhouma, delantero Sub-21 de Chivas de Guadalajara (Foto: IG / @anwarbenrhoumaaa)

Además, el delantero tomó una decisión importante sobre su futuro internacional. Pues se supo que el futbolista aceptó representar a Túnez, selección con la que buscará competir por un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ben Rhouma nació en Nevada y tiene ascendencia mexicana por parte de su madre.

A Gabriel Milito no le convencen los centrodelanteros de Chivas

La búsqueda de un atacante no sería casual. El Guadalajara analizaría incorporar un “9” para el próximo torneo. Entre los nombres que aparecen en el seguimiento de la directiva están Alí Ávila y Alfonso “Plátano” Alvarado.

Gabriel Milito se convierte en leyenda por haber logrado el liderato con Chivas después de 15 años (Foto: X Chivas)

También se había mencionado a Armando León como una posible alternativa. Por otra parte, Chivas ya hizo uso de la opción de compra de Jesús Hernández, aunque el delantero todavía no logró tener continuidad con Milito.

En este escenario, la posibilidad de apostar por un juvenil cobra importancia. El club no prepara una estrategia de fichajes basada en promesas o grandes nombres, por lo que varios jóvenes podrían tener espacio en el Clausura 2027. Ben Rhouma ya hizo méritos siendo campeón de goleo juvenil. Hay que ver qué piensa el DT.