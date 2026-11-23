Mientras muchos se preguntan por el rival de Chivas en la Liguilla, el Guadalajara consiguió un logro que no alcanzaba desde hace tres lustros: terminar como líder de la fase regular de la Liga BBVA MX. El equipo de Gabriel Milito cerró el Apertura 2026 en lo más alto de la clasificación y recuperó un lugar que no ocupaba desde 2011. Sí, 15 años después.

Mientras la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX quedó confirmada, el conjunto rojiblanco también dejó una marca importante en el ciclo del entrenador argentino. Con 33 puntos, 9 victorias y 7 partidos consecutivos sin perder, el Rebaño Sagrado llega a la fase final con la intención de sostener su rendimiento y romper una racha pendiente en Liguillas.

Gabriel Milito y su reflexión en Chivas tras el liderato: “todos de cero”

Pasaron 15 años para que Chivas se quede con el liderato

La victoria por 1-0 frente a Cruz Azul en el Estadio Akron le permitió al Guadalajara asegurar el primer puesto del Apertura 2026. Efraín Álvarez marcó el único gol del encuentro a los 21 minutos y selló una campaña que también tuvo como característica la solidez defensiva: Chivas recibió apenas 15 tantos.

Para Milito, conseguir el liderato tiene un valor especial, aunque dejó claro que el objetivo principal todavía está pendiente. “Era importante cerrar el torneo con una victoria que nos daba el liderato, lo valoro muchísimo por el esfuerzo de los jugadores, pero no nos da lo que realmente queremos y tanto anhelamos”, expresó después del triunfo.

Gabriel Milito en Chivas (Foto: X / Chivas)

El argentino también recordó que la Liguilla comienza desde cero para los clasificados: “Comienza otro campeonato, todos empezamos de cero y los ocho clasificados tenemos las mismas opciones. Para mí nadie es favorito”.

La última vez de Chivas como líder: Apertura 2011

La anterior ocasión en que Guadalajara terminó primero fue en el Apertura 2011. En aquella campaña sumó 30 puntos, uno más que Cruz Azul, y aseguró la cima después de empatar 2-2 ante Pachuca en la última jornada.

Chivas tiene un pésimo historial contra Cruz Azul con Gabriel Milito en el banquillo: los números (Foto: X / Chivas)

Sin embargo, el liderato no se tradujo en un título. Chivas quedó eliminado en cuartos de final frente a Querétaro: perdió 2-1 en la ida y empató sin goles en la vuelta. Tigres terminó conquistando aquel campeonato.

Los números de Gabriel Milito como entrenador de Chivas

Desde su llegada en mayo de 2025, Milito consiguió que el equipo mejorara sus registros en la fase regular. Sus resultados: