Así como Chivas tiene un desafío grande, terminar como líder general del Apertura 2026 también le trae recuerdos que no son positivos. Guadalajara llegó a la cima con 33 puntos bajo la dirección de Gabriel Milito, pero en otras dos ocasiones en las que ocupó ese lugar terminó eliminado en los Cuartos de Final.

Mientras Milito se ha transformado en leyenda por un logro, ahora enfrentará a Pachuca. Los antecedentes de 2008 y 2011 alimentan el temor de los aficionados rojiblancos, que esperan que esta vez el liderato sí se traduzca en una buena Liguilla.

Chivas vs Pachuca | Cuartos de final de vuelta ¿Cuál es la VENTAJA que Pachuca tiene sobre Chivas rumbo a los cuartos de final de vuelta? (X: Pachuca)

Chivas en el Apertura 2011: un mal recuerdo contra el Querétaro

En el Apertura 2011, Guadalajara terminó en el primer puesto de la clasificación con 30 puntos. El equipo, que tuvo a José Luis Real y Fernando Quirarte en la dirección técnica durante aquel torneo, perdió ante el Querétaro (8º).

En el partido de ida, los Gallos Blancos ganaron 2-1 en el Estadio Corregidora, mientras que en la vuelta fue empate 0-0 en el Estadio Akron. Luego Querétaro avanzó a semifinales, instancia en la que cayó frente a Tigres, equipo que terminó conquistando el campeonato.

Gabriel Milito se convierte en leyenda por haber logrado el liderato con Chivas después de 15 años (Foto: X Chivas)

Otro mal recuerdo: Chivas eliminado en cuartos ante Rayados de Monterrey en el Clausura 2008

Tres años antes, Guadalajara había vivido una eliminación similar. Durante el Clausura 2008, bajo el mando de Efraín Flores, Chivas también terminó como líder general, con 33 puntos, por delante de Cruz Azul.

A pesar de su buen rendimiento en la fase regular, el conjunto rojiblanco no pudo superar los Cuartos de Final y quedó eliminado frente a Rayados de Monterrey (8º). Fue un espectacular global de 8-5, siendo 4-1 en el Estadio Tecnológico y 4-4 en el Estadio Akron.

¿Qué advertencia lanzó Gabriel Milito, DT de Chivas? Chivas lanza advertencia a horas para su duelo ante Pachuca; ¿qué dijo Gabriel Milito? (X: Chivas)

El desafío actual de Chivas contra Pachuca

Quince años después de su último liderato en 2011, Guadalajara volvió a terminar en la cima. El equipo de Gabriel Milito sumó 33 puntos y tendrá que enfrentar a Pachuca en los Cuartos de Final del Apertura 2026.

El partido de ida será este jueves 26 de noviembre, a las 19:00 horas del centro de México, en el Estadio Hidalgo. La vuelta se disputará el domingo 29, a las 19:07, en el Estadio Akron. Si hay empate global, Chivas avanzará a semifinales. Así, intentará olvidar esos malos recuerdos.