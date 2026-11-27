Chivas comenzó con el pie izquierdo su camino en la Liguilla del Apertura 2026. El cuadro rojiblanco cayó por 2-1 ante Pachuca en la ida de los cuartos de final, partido que se disputó en el Estadio Hidalgo. De esta manera, el Guadalajara deberá vencer por cualquier resultado a los Tuzos para avanzar a las semifinales. En este contexto, Gabriel Milito reveló la estrategia que planteará en el Estadio Akron.

El entrenador de Chivas destacó la calidad individual de ciertos jugadores de Pachuca como Salomón Rondón y Oussama Idrissi, quienes fueron las principales armas de ataque en el equipo dirigido por Benjamín Mora. No obstante, Milito detalló que el principal problema estuvo en su equipo y en la circulación del balón.

¿Qué dijo Milito sobre qué buscará corregir en el partido de vuelta?

“Queríamos jugar todo el partido dos contra uno contra Salomón Rondón para tener esa ventaja numérica y controlar, sobre todo, su juego aéreo. Eso lo hicimos bien. Creo que el problema más grande fue cuando tuvimos la pelota”, expresó el técnico argentino, quien hizo foco en que no logró desarrollar su estilo durante varios pasajes del encuentro.

Pachuca vs Chivas de Guadalajara Pachuca vs Chivas de Guadalajara Liguilla Apertura 2026 (Ulises Naranjo/Ulises Naranjo)

Lo cierto es que Milito no plasmará el mismo once inicial en el juego de vuelta, ya que ahora está necesitado de ganar en el Akron. Se espera que el técnico argentino utilice un sistema más ofensivo para poder encontrar la vía más rápida para quedarse con el triunfo. Hay que recordar que, por finalizar como superlíder, un empate en el global le bastará para clasificar a semifinales.

“Tenemos distintas alternativas en ataque. Ya veremos si jugamos con un nueve más de características de centrodelantero o si elegimos uno de otras características, como iniciamos hoy. Lo que tengo claro es que tenemos que defendernos bien para estar a un solo gol de poder pasar”, expresó Milito sobre posibles cambios en el equipo.

¿Cuándo vuelve a jugar Chivas contra Pachuca?

Chivas recibirá a Pachuca en el Estadio Akron este domingo 29 de noviembre por el partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro está programado para las 19:07 horas, tiempo del centro de México.

El cuadro dirigido por Gabriel Milito está obligado a ganar por cualquier marcador para avanzar a las semifinales de la Liguilla. Por su parte, a los Tuzos les bastará con un empate en territorio rojiblanco para dejar fuera de competencia al superlíder del torneo.