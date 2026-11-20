Tigres recibirá al Club América este sábado 21 de noviembre en el Estadio Universitario, en el cierre de la fase regular del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Si viajas a Nuevo León para ver el partido, puedes ir del Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY) hasta El Volcán en transporte público con un camión y un transbordo en el Metro.

El estadio se encuentra en Ciudad Universitaria de la UANL, en San Nicolás de los Garza, a unos 25 kilómetros por carretera desde el aeropuerto. La opción más económica es combinar la Ruta Express Aeropuerto–Y Griega con las líneas 1 y 2 de Metrorrey. Si aterrizas cerca del inicio del encuentro, un taxi autorizado te permite hacer el viaje directo.

¿Cómo llegar al Estadio Universitario desde el Aeropuerto de Monterrey en Metro?

El primer paso es abordar el camión de la Ruta Express Aeropuerto–Y Griega, también conocida como Ruta 109. La Terminal C es el punto de salida de referencia hacia la ciudad. Si llegas a la Terminal B, pregunta por el transporte gratuito del aeropuerto para acercarte al paradero.

En Y Griega, toma la Línea 1 del Metro en dirección Talleres y baja en Cuauhtémoc.

En Cuauhtémoc, cambia a la Línea 2 en dirección Sendero y baja en Universidad.

Desde Universidad, camina unos ocho minutos hasta El Volcán, según el mapa de Club Tigres. Revisa en tu boleto qué puerta te corresponde.

Calcula entre una hora y media y dos horas desde la terminal, con la espera del camión, el transbordo y la caminata. El viaje de ida cuesta alrededor de 27 pesos por persona, según las tarifas reportadas para el camión y el Metro. En Metrorrey puedes pagar con un código QR de la app Urbani o con la tarjeta Me Muevo, que cuesta 20 pesos si necesitas comprarla.

Estadio Universitario El clima en San Nicolás de los Garza para el Tigres vs Cruz Azul (Foto: Tigres UANL)

¿Cuánto se tarda en llegar al Estadio Universitario en taxi o auto?

El trayecto directo puede tomar unos 25 minutos de manejo, según el estimador de ruta Rome2Rio, aunque el tráfico previo al partido puede ser mayor y, por ende, estirar el trayecto. El aeropuerto cuenta con taxis autorizados las 24 horas. Pide una cotización hasta el Estadio Universitario antes de pagar.

Si vas en auto, el club señala accesos por avenida Universidad, Pedro de Alba y Manuel L. Barragán. Según su guía de visita, el estacionamiento del estadio está reservado para abonados. También menciona el Palacio Sultán y el Parque Ferromex, cuya disponibilidad depende de sus propios eventos.