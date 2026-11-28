Toluca venció al Atlas en el marcador global, y Rayados de Monterrey le hizo la travesura a América en el Estadio Azteca, para que ambos equipos amarrarán sus boletos a las Semifinales del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Toluca, que llegaba con ventaja de dos goles enfrentó a la Academia en el Estadio Jalisco, donde los locales hicieron un buen partido, pero en dos jugadas determinantes los de Mohamed hicieron su trabajo para que por marcador global, le ganara a los Rojinegros con lo que están en Semifinales.

En el caso del Toluca, están a la espera de rival, que resultará de la otra llave de Cuartos de Final, por lo que Chivas o Pachuca se enfrentarán ante esta escuadra que con el Turco Mohamed ha logrado seis campeonados en dos años.

Paralelamente a esta victoria global ante los Rojinegros del Atlas, Toluca recibió una noticia desde la propia FIFA que llegó a agitar todo, por lo que hacia su duelo en contra de Chivas o Pachuca, se estima que tengan la mente ocupada en varias responsabilidades.

Rayados derrota al América en el Azteca y avanza a Semis

Rayados, que llegó en el lugar sexto del torneo ante un América que escribió una mejor historia en el torneo regular, le pasó por encima al Ave por marcador de 2-0.

Con dos accopmes de penal, que Rayados convirtió, logró el resultado para que con el mismo 2-0 avanzará a la instancia de Semifinal.

Los de Matías Almeyda, ahora chocarán en la antesala de la Final, ante León o Cruz Azul, donde todo apunta que el rival serán los celestes, pues venció en el partido de ida por 4-0, lo que es una losa no pesada, pesadísima de revertir ante el actual campeón.

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