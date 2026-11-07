Cuando corría el minuto 20 del Pumas vs América en Ciudad Universitaria, una trifulca entre los dos equipos detuvo el partido, entre jalones, rostros de furia, tensión y caídas, se dio un hecho aún más violento cuando César Chino Huerta encaró a Kevin Álvarez, y el ex del Anderlech le pegó un cabezazo que lo mandó al suelo.

Te podría interesar: Cruz Azul, líder del torneo tras vencer a Tigres

En ese preciso momento casi los 22 en la cancha estaban en pleito, por lo que pasó desapercibido para César Ramos Palazuelos, quien no detectó y no expulsó a Huerta.

El VAR que quizás no revisó bien, tampoco comunicó el hecho y si bien hubo tarjetas, fueron amarillas y en advertencia para los futbolistas de los dos equipos para evitar que el partido se saliera de control.

Huerta, podría ser castigado por la Comisión Disciplinaria tras el cabezazo a Álvarez

El Chino Huerta, luego de ese impacto que no fue juzgado en la cancha, quizás no se quede sin sanción, pues la comisión con el video que circula en redes sociales, podría revisar la evidencia, ampliar la investigación con las imágenes del partido, y si encuentra culpable de un cabezazo a Huerta, podría echarlo por varios partidos.

Para fortuna de Kevin Álvarez no hubo mayores consecuencias del golpe, y aunque eso no le resta valor a lo que Huerta hizo, el no haber dejado lesiones, cortadas, sangre o algo más también evita el grado del castigo.

Pumas y América, terminan con un empate en la j16

En el terreno de juego, el partido culminó con un 2-2 emocionante, en el que dos goles fueron por la vía del penal.

Te podría interesar: Atlas es sorprendido por Pachuca y cae por goleada

Con el empate América está segundo del torneo en la tabla general, superado por Cruz Azul y así con un punto, Pumas está eliminado de Liguilla.