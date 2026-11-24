Así como el Club América analiza bajas, también tiene motivos para destacar a uno de sus referentes que parecía apagarse, pero resurgió. Henry Martín volvió a demostrar su capacidad goleadora durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Mientras muchos se preguntan a quién enfrentará el América en la Liguilla tras haber quedado tercero de la fase regular del Apertura 2026, el atacante yucateco tiene motivos para celebrar. A sus 34 años, la Bomba terminó el campeonato como el máximo goleador mexicano, con una marca que recuerda sus mejores temporadas con las Águilas.

Henry Martín festejo en el Club América (Foto: IG / henrymartinm)

Henry Martín volvió a ser el máximo goleador mexicano del Apertura 2026

Después de un periodo complicado por las lesiones, Henry Martín consiguió recuperar protagonismo durante el semestre. El delantero del América convirtió 11 goles en 15 apariciones, números que le permitieron finalizar como el segundo máximo anotador de todo el Apertura 2026 y el mexicano más efectivo frente a la portería.

El reconocimiento también trae recuerdos del Clausura 2023, cuando el yucateco consiguió algo todavía más importante: convertirse en el último mexicano en ganar en solitario el título de goleo de la Liga BBVA MX. En aquella ocasión marcó 14 tantos y se consolidó como una de las grandes referencias ofensivas del conjunto azulcrema.

Henry Martín Liga BBVA MX Apertura 2026 Pumas UNAM vs America Henry Martin celebrates his goal 1-2 of America during the 16th round match between Pumas UNAM vs (and) America as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Olimpico Universitario Stadium, on November 07, 2026 in Mexico City, Mexico. (Osvaldo Aguilar/Osvaldo Aguilar)

Los máximos goleadores del Apertura 2026

Aunque Henry Martín fue el mexicano con más anotaciones, el venezolano Salomón Rondón lo superó en la clasificación general. Así quedó la tabla de goleo de la fase regular del Apertura 2026:

Salomón Rondón: 17 goles.

Henry Martín: 11 goles.

Juan Brunetta: 10 goles.

Juninho: 9 goles.

Óscar Estupiñán: 9 goles.

Federico Viñas: 8 goles.

Julián Carranza: 8 goles.

Herny Martín América 2023 Henry Martín del América celebra tras anotar el primer gol de su equipoante Pumas en la Liga MX, el sábado 22 de abril de 2023. ((AP Foto/Moisés Castillo))

La Hormiga González había logrado un récord similar al de Henry Martín

Armando González se consagró campeón de goleo en el Apertura 2025 con Chivas, después de marcar 12 tantos en 17 partidos. La Hormiga tuvo que compartir el título de goleo con Paulinho, de Toluca, y João Pedro, del Atlético de San Luis.

De todos modos, su gran rendimiento en varios torneos consecutivos llevaron a que la Hormiga González sea vendido desde el CD Guadalajara al Olympiacos de Grecia, donde vive un gran momento.